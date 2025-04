Maroc: Le co-développement et la coopération Sud-Sud au centre des relations extérieures du pays (Président de la Chambre des conseillers)

Laâyoune — Le co-développement et la coopération Sud-Sud, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, constituent une dimension centrale dans les relations du Maroc avec les autres pays frères et amis, a souligné, mercredi à Laâyoune, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

S'exprimant lors d'une réunion conjointe entre la Chambre des conseillers et le Parlement centraméricain, à l'occasion du dixième anniversaire de l'adhésion du Parlement marocain en tant que membre observateur permanent au sein de cette instance parlementaire régionale, M. Ould Errachid, a indiqué que le Royaume aspire à ce que le Parlement marocain soit une passerelle solide en faveur du renforcement des relations du Maroc avec les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, et au service de la consolidation de la solidarité entre leurs peuples, dans la perspective d'ériger la coopération Sud-Sud, notamment avec la région Amérique latine et Caraïbes, au premier plan de l'action diplomatique.

Il a, dans ce sens, estimé que la coopération Sud-Sud n'est pas seulement un mécanisme pour faire face aux inégalités entre le Nord et le Sud dans divers domaines, mais plutôt une nécessité absolue pour promouvoir la confiance et l'esprit collectif pour bâtir un avenir commun, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique, solidaire et mutuellement bénéfique pour tous les peuples.

Par ailleurs, il a relevé que l'adhésion du Maroc à ce groupement régional important incarne la ferme conviction du Royaume quant à l'importance de la complémentarité et de l'unité, ainsi que la volonté du Maroc de soutenir le processus d'intégration régionale au sein du Système d'intégration centraméricain (SICA), conformément au choix stratégique du Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coopération Sud-Sud.

Evoquant l'initiative de SM le Roi Mohammed VI, visant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, M.Ould Errachid, a noté que cette initiative vise non seulement à permettre aux pays africains atlantiques de se doter de leur propre vision stratégique de coopération au sein de l'espace atlantique, faisant observer que ce processus offre l'opportunité d'élargir les perspectives de coopération avec les pays du sud et de nord de l'Atlantique, y compris les pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale.

Concernant la cause nationale, le président de la Chambre des conseillers a salué les positions de la majorité des pays membres du Parlement centraméricain, tels que le Guatemala, le Salvador, le Panama et la République dominicaine, ainsi que le nouvel élan insufflé avec le Honduras.

Dans cette lignée, il a fait savoir que ces positions en soutien aux droits historiques légitimes du Maroc sur son Sahara viennent s'ajouter aux reconnaissances de la marocanité du Sahara et le large soutien international en faveur du plan d'autonomie dans les provinces du sud du Royaume, comme seule solution au conflit artificiel autour du Sahara.

Une délégation du Parlement centraméricain (Parlacen), conduite par son président, Carlos René Hernández, est arrivée mercredi à Laâyoune dans le cadre d'une visite officielle, au cours de laquelle elle a eu une rencontre notamment avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la Province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Au programme de la visite de la délégation du Parlacen figurent aussi une rencontre avec le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, ainsi que des visites de terrain à plusieurs projets socioculturels, installations sportives et établissements d'enseignement.