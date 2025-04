Afrique du Nord: Coopération tuniso-égyptienne - Sarra Zaafrani Zenzri reçoit le ministre Hassan El-Khatib à la Kasbah

La Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a accueilli, ce mercredi soir 16 avril 2025, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, Hassan El-Khatib, Ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, en présence de Samir Abid, Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, et de Bassem Yahya Hassan, Ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Tunisie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue de la sixième session de la Commission commerciale et industrielle mixte, qui a eu lieu les 15 et 16 avril 2025 en Tunisie.

Cette rencontre reflète les relations fraternelles exceptionnelles entre les dirigeants des deux pays, à savoir le président de la République, Kais Saied, et le président de la République arabe dÉgypte, Abdel Fattah El-Sissi.

La Cheffe du Gouvernement a souligné la profondeur des liens fraternels entre les deux pays et a salué la dynamique particulière des relations tuniso-égyptiennes, notamment au cours des dernières années. Elle a insisté sur la nécessité de bien préparer les prochaines échéances et de mettre en place toutes les conditions pour garantir leur succès. Elle a également souligné l'importance de valoriser les cadres de coopération entre les deux pays, notamment à travers les travaux de la prochaine 18e session de la Commission mixte supérieure tuniso-égyptienne qui se tiendra au Caire, afin de finaliser les avancées réalisées lors de la 17e session qui s'est tenue en Tunisie en mai 2022. Elle a appelé à travailler sur des solutions pratiques et rapides pour résoudre certains problèmes, dans le but de développer et renforcer les échanges commerciaux bilatéraux.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté de poursuivre leurs efforts conjoints pour renforcer la coopération économique bilatérale, promouvoir les investissements dans les deux pays, et établir un partenariat basé sur un échange de bénéfices communs, tout en s'ouvrant aux marchés africains prometteurs, grâce aux avantages comparatifs dont bénéficient les deux pays frères.