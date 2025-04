Tunisie: Coopération stratégique - Cnbm concrétise le plus grand investissement chinois au pays

L'ambassadeur de Chine à Tunis : «Ce projet marque la réalisation réussie du plus grand investissement direct chinois en Tunisie depuis de nombreuses années».

Dans l'ensemble des discours des différents intervenants, transparaît clairement que cet investissement considérable est simplement le prélude à un déploiement encore plus franc de l'investissement chinois.

La Société les ciments sise dans la région de Djebel El Oust passe sous pavillon chinois après avoir battu pavillon brésilien, avec un nouveau propriétaire, un géant dans le domaine, la Cnbm. Un investissement chinois colossal de 100 millions de dollars, qui s'accompagne d'engagements fermes, le fruit d'une négociation gagnant-gagnant, qui ne peut que bénéficier à la cimenterie.

À l'occasion, une cérémonie s'est tenue hier en présence de hauts représentants de la société chinoise, ainsi que de la présence de l'ambassadeur de Chine à Tunis, S.E.M. Wan Li, qui a d'ailleurs prononcé un discours très important sur l'aspect stratégique de la coopération sino-tunisienne par les temps qui courent et particulièrement à travers «ce projet [qui] marque, la réalisation réussie du plus grand investissement direct chinois en Tunisie depuis de nombreuses années».

Partenariat gagnant-gagnant

La cérémonie s'est tenue également en présence du gouverneur de Zaghouan, Karim Beranji, et plusieurs responsables régionaux et nationaux à l'instar de Jalel Tebib, directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur.

«Ce projet n'est pas seulement une réussite commerciale, mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. C'est aussi la concrétisation du consensus important des deux chefs d'État. L'année dernière, le Président Kaïs Saïed a effectué une visite d'État historique en Chine. Le Président Xi Jinping et le Président Kaïs Saïed ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique sino-tunisien et sont parvenus au consensus important sur l'élargissement de la coopération dans divers domaines tels que l'économie, le commerce et l'investissement», rappelle l'ambassadeur. Dans l'ensemble des discours des différents intervenants, transparaît clairement que cet investissement considérable est simplement le prélude à un déploiement encore plus franc de l'investissement chinois.

Les engagements du nouvel investisseur rassurent, que ce soit en termes de préservation des emplois ou d'engagements en matière de RSE, d'autant plus que Cnbm est porteur d'une vision non spéculative.

La vision claire de Wei Ru Shan

«Nous aspirons à devenir un groupe d'investissement en matériaux complets de classe mondiale à rayonnement international». La vision du groupe affichée sur le site internet en dit long sur le sérieux de l'engagement de l'entreprise chinoise.

L'objectif est clair et il est affiché : faire de la société Ciments de Djebel El Ouest «un modèle vert et moderne et renforcer l'apport du groupe chinois au développement économique et social tunisien».

Une orientation confirmée par le discours de Wei Ru Shan, président et directeur exécutif de China National Building Materials Co. Ltd. (Cnbm), qui se positionne en tant que plus grand producteur de ciment au monde. Cnbm fait, par ailleurs, partie des 500 plus grandes entreprises au monde. Wei Ru Shan confirme, également, que l'investissement dans cette cimenterie de Djebal El Ouest serait le point de départ pour d'autres investissements. «Les coeurs accordés ne se séparent jamais», dit Wei Ru Shan, allusion faite aux liens tissés entre la Chine et la Tunisie en dépit de la distance.