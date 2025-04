Afrique: Food Tour 2025 - Dakar, capitale des traditions culinaires mondiales

communiqué de presse

Après Abuja, la capitale nigériane, le Food Tour 2025 pose ses “ustensiles” à Dakar. Grand événement de renommé international, le rendez-vous de cette année convoque la réflexion autour du thème: “ Explorez les traditions culinaires mondiales; l’entrepreneuriat et l’innovation agricole”.

Le Monument de la Renaissance Africaine et l'hôtel Pullman Dakar Téranga sont les cadres choisis pour accueillir des sommités et acteurs des secteurs du tourisme, du commerce, de l’agroalimentaire, de la communauté diplomatique, des média mais surtout du secteur privé africain.

Ces assises de la capitale sénégalaise sont une opportunité pour le réputé Chef Stone du Nigéria de partager son expérience à travers un Master Class sur le thème: “ Cuisiner le succès: les élément s de la croissance professionnelle et personnelle”.



Les objectifs visés sont d’établir une métaphore entre l’expertise culinaire du chef et le concept de réussite, tout en mettant en avant l’accent sur l’autonomisation et le développement des compétences.

Le chef Stone partagera son expérience avec les jeunes (étudiants) et expliquera entre autres comment l’on peut, à partir du “street food”, parvenir à une assiette gastronomique. Une belle occasion pour ces jeunes et nos chefs d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir une nouvelle facette de la cuisine africaine et ailleurs.

Le FOOD TOUR 2025 qui sera ré-haussé par la présence de Sa Majesté Impériale (S.I.M.) la Reine Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, Ojaja II (Yeye Omi Oodua) qui est une Olori (reine du peuple Yoruba du Nigéria), va également mettre en avant les produits locaux. Une session qui va valoriser les traditions culinaires locales et promouvoir l’exportation des produits locaux transformés avec la participation des ambassades de la Namibie, du Ghana, de l”Éthiopie, du Nigéria et la communauté béninoise au Sénégal. La participation du pays hôte se fera à travers le ministère du tourisme via l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt).

Cet événement sera clôturé par une Grande soirée de Gala pour célébrer et récompenser les femmes entrepreneures dans le secteur de l'agroalimentaire. C’est ainsi que quatre prix seront à pourvoir pour consacrer des initiatives dans les catégories Innovation et Durabilité, Croissance et Impact des entreprises, Communauté et leadership et Excellence du produit.