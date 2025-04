Afrique: La ZLECAf organise son premier atelier en Tunisie pour promouvoir le statut OEA dans le commerce intra-africain

Du 14 au 16 avril 2025, le Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, la Direction Générale des Douanes et l'Organisation Mondiale des Douanes, a organisé à Tunis, sous l'égide du Directeur Général des Douanes Tunisiennes, un atelier régional de renforcement des capacités dédié aux mesures de facilitation des échanges pour les Opérateurs Économiques Agréés (OEA). Cet atelier marque la première initiative du Secrétariat de la ZLECAf en Tunisie depuis l'adhésion du pays à l'accord de la ZLECAf.

Cet événement a été honoré par la présence de hauts responsables, notamment le Directeur Général des Douanes Tunisiennes par intérim, les Contrôleurs Généraux à la Direction Générale des Douanes, les Directeurs des départements centraux des Douanes, ainsi qu'une représentation de la Direction de la Coopération avec les pays Africains et de l'Union Africaine et de la Direction Générale de la Coopération Économique et Commerciale au sein du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

L'événement a réuni des représentants des administrations douanières de plus de 12 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, notamment la Tunisie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Nigéria et le Togo, dans le but de renforcer leurs connaissances sur la mise en oeuvre du programme OEA dans le cadre de l'accord de la ZLECAf.

Cet atelier fait partie intégrante de la Stratégie continentale de renforcement des capacités douanières mise en oeuvre par la Direction de l'administration douanière du Secrétariat de la ZLECAf, en collaboration avec ses partenaires techniques et institutionnels. Il s'inscrit dans une série d'activités régionales visant à accompagner les États parties dans l'application efficace des annexes douanières de l'Accord.

Un programme orienté vers la mise en oeuvre

Pendant trois jours, les participants ont suivi des sessions techniques interactives autour de thématiques clés telles que : les critères d'éligibilité au statut OEA dans le contexte de la ZLECAf, les avantages douaniers associés à ce statut, la procédure de certification et les mécanismes de contrôle, la coopération régionale pour une reconnaissance mutuelle entre États.

L'atelier a également été l'occasion de partager les expériences nationales, de favoriser les échanges entre pairs et de recueillir des recommandations pratiques pour l'adoption et l'harmonisation des programmes OEA dans la région.

Le statut OEA permet d'instaurer une relation de confiance entre les administrations douanières et les entreprises certifiées. C'est un outil de facilitation des échanges, mais aussi de sécurisation des chaînes d'approvisionnement.

En Afrique du Nord et de l'Ouest, de nombreux pays ont déjà entamé des démarches. Cet atelier permet de consolider les acquis, d'identifier les défis communs et de promouvoir des approches régionales cohérentes.

Des visites terrain pour illustrer les bonnes pratiques

L'un des moments forts de l'atelier a été la visite de la Direction Générale des Douanes tunisiennes, où les participants ont pu observer le fonctionnement des procédures simplifiées pour les entreprises certifiées OEA. Une deuxième visite a permis de découvrir les pratiques d'une entreprise tunisienne bénéficiant du statut OEA, illustrant les avantages concrets du dispositif, tels que la réduction des contrôles physiques et documentaires, et un traitement prioritaire au niveau des postes frontaliers.

Cette visite a permis de visualiser l'impact positif de l'OEA sur la compétitivité des entreprises. Elle montre aussi que la collaboration entre le secteur public et le secteur privé est essentielle pour réussir sa mise en oeuvre.

Une dynamique régionale au service de l'intégration continentale

L'OEA est reconnu par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) comme un outil stratégique de facilitation des échanges, de gestion des risques et de sécurisation du commerce international. Son intégration dans l'architecture de la ZLECAf est une étape importante vers une gestion plus fluide et coordonnée des flux commerciaux intra-africains.

Grâce à ce type d'ateliers, le Secrétariat de la ZLECAf entend renforcer l'appropriation de l'Accord par les administrations douanières nationales, encourager l'échange d'expériences entre régions, et soutenir les États membres dans le développement de cadres réglementaires alignés aux standards internationaux.

L'atelier de Tunis est le premier d'une série d'activités de renforcement des capacités prioritaires à mettre en oeuvre chaque année, une pour chaque région, conformément aux priorités exprimées par les États parties lors de la dernière réunion des Directeurs généraux des Douanes.