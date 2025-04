Tunisie: Phosphate de Gafsa - Un investissement de 1,1 milliard de dinars pour le projet de transport hydraulique

Le deuxième comité de pilotage de l'étude de faisabilité du projet de transport hydraulique du phosphate s'est tenu ce mercredi 16 avril au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. La réunion, présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub, a réuni les membres du comité ainsi que la cheffe du cabinet, Afaf Chachi Tayari.

Des représentants de la Société Financière Internationale (SFI), organisme du Groupe Banque mondiale finançant l'étude de faisabilité, ont également participé à la réunion via vidéoconférence.

L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'avancement de l'étude et de discuter des prochaines étapes du projet, en veillant à une coordination optimale entre les différentes parties prenantes.

Ce projet fait suite à l'accord signé entre la Compagnie Phosphate de Gafsa (CPG) et la SFI, qui porte sur les études nécessaires à la réalisation du projet intégré de transport hydraulique du phosphate. Le but de cette étude est de définir les options techniques permettant de garantir la faisabilité à la fois technique et économique du projet, tout en identifiant des partenaires pour la réalisation de certaines infrastructures, comme la station de dessalement d'eau de mer et les installations de production d'énergies renouvelables.

Le projet de transport hydraulique du phosphate, d'un coût estimé à 1 100 millions de dinars, comprendra un réseau de canalisations pour transporter le concentré de phosphate depuis le bassin minier jusqu'aux sites de transformation à Skhira et Gabès, avec une capacité de traitement d'environ 8 millions de tonnes de phosphate par an. Il inclura également une station de dessalement d'eau de mer, des stations de pompage et des canalisations pour acheminer l'eau nécessaire aux zones de production à Gafsa, avec une capacité de 100 000 m³ par jour. Une station photovoltaïque de 30 MW sera installée pour alimenter l'ensemble du projet en énergies renouvelables.