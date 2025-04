Sénégal: Maersk Sénégal inaugure un entrepôt à Dakar

Dakar — Maersk Sénégal a inauguré, mercredi, à Dalifort, dans la banlieue dakaroise, un entrepôt "de dernière génération" dédié aux produits de grande consommation.

"Cet entrepôt conçu selon les normes logistiques internationales les plus strictes [va] offrir aux entreprises un stockage sécurisé, une gestion efficace des stocks et des solutions adaptées aux exigences modernes de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à sa position stratégique dans la zone industrielle de Dakar, il facilitera l'acheminement rapide des marchandises vers les principales zones économiques du Sénégal et au-delà", explique la société de transport maritime international de marchandises.

Maersk Sénégal estime que la construction de cette infrastructure est "une avancée significative dans l'optimisation des solutions logistiques au Sénégal et en Afrique de l'Ouest".

Bâti sur une superficie de 5 100 mètres carrés, l'entrepôt "entièrement optimisé par un système de gestion digital avancé" va "renforcer la capacité d'entreposage et de distribution dans la région ouest-africaine, en répondant aux standards internationaux les plus exigeants", a promis Thomas Theeuwes, le directeur régional de Maersk pour l'Afrique de l'Ouest.

"Ce site est une plateforme pensée pour anticiper les enjeux de la logistique de demain", a-t-il souligné lors de la cérémonie d'inauguration, ajoutant : "Cette nouvelle infrastructure reflète notre volonté de faire du Sénégal un hub logistique régional compétitif, tout en accompagnant la croissance des industries de grande consommation."

M. Theeuwes signale que "plus de 60 % des besoins énergétiques du site sont couverts par des installations solaires".

L'ensemble de la flotte de manutention fonctionne à l'électrique, en cohérence avec les engagements de Maersk pour une logistique plus durable", a-t-il ajouté.

Selon la directrice pays Maersk Sénégal, Fatoumata Barry, la construction de l'entrepôt a coûté "plusieurs milliards de francs CFA".

L'ouvrage a été construit en dix-huit mois.

"L'ouverture de cet entrepôt s'inscrit dans la logique de transformer Dakar en un hub logistique régional, capable de rivaliser avec les standards internationaux, tout en s'adaptant aux réalités du marché africain", a ajouté Mme Barry.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Issa Ndiaye, s'est réjoui de cet investissement.

L'entrepôt va permettre "non seulement de booster la compétitivité, d'accélérer les échanges et de renforcer la connectivité entre le Sénégal et d'autres pays tels que le Mali et le Burkina Faso", a dit M. Ndiaye lors de la cérémonie d'inauguration.

Il pense que la construction de cet ouvrage "est un témoignage puissant de l'engagement de Maersk envers la durabilité, l'innovation et l'efficacité".

La direction générale des douanes du Sénégal a assuré les dirigeants de Maersk Sénégal de sa volonté de faciliter l'exploitation de l'entrepôt.

Son représentant à la cérémonie d'inauguration, Malang Diédhiou, estime que la construction de cet ouvrage "est en droite ligne avec la vision des douanes" du Sénégal, qui placent au coeur de leurs priorités la promotion de la compétitivité des entreprises.