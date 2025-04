Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen des modalités de mise en oeuvre des instructions du président de la République devant les opérateurs économiques

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des modalités de mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les opérateurs économiques, ainsi qu'à l'examen de communications relatives aux secteurs de la numérisation, de l'Enseignement supérieur, de la Santé et de la Solidarité, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 16 avril 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des modalités de mise en œuvre des instructions données par Monsieur le président de la République lors de la réunion annuelle avec les opérateurs économiques tenue le 13 avril 2025, notamment en ce qui concerne la création des deux instances chargées de la régulation du commerce extérieur et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, ainsi que la création d'un guichet unique pour accompagner, encadrer et orienter les projets d'investissement.

L'accent a également été mis sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière d'accompagnement des jeunes porteurs de projets d'investissement, à travers l'exploitation des micro-zones d'activités opérationnelles au niveau des communes, et de prendre toutes les dispositions requises pour la mise en œuvre des opérations prioritaires, de renforcer l'offre foncière au profit de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, et d'adapter les règles applicables aux communes et actualiser leur classification en adéquation avec leur réalité urbaine et aux exigences de développement.

Par ailleurs, le Gouvernement a examiné la version finale de l'avant-projet de loi relative à l'état civil, enrichie conformément aux orientations données par Monsieur le président de la République lors du Conseil des ministres tenu le 21 avril 2024, notamment en ce qui concerne l'introduction de dispositions pour l'adaptation au processus de numérisation, ainsi qu'aux exigences de promotion des services publics fournis aux citoyens et la simplification des procédures y afférentes.

D'autre part, le Gouvernement a entendu une communication relative à la réforme et à la promotion des œuvres universitaires, ayant porté sur plusieurs aspects dans le cadre d'une démarche globale, visant à assurer une meilleure qualité des prestations fournies aux étudiants et à moderniser et développer leur gouvernance.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le projet de plan national autisme 2025-2029, comprenant un certain nombre de mesures pour une prise en charge optimale des enfants autistes sur les plans médical, social et éducatif, et à leur fournir, ainsi qu'à leurs familles, le soutien nécessaire, et ce, en exécution des directives données par Monsieur le président de la République".