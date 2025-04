Algérie: Journée du Savoir - Diverses activités culturelles et scientifiques dans les wilayas du Sud

OUARGLA — Diverses activités culturelles et scientifiques ont été organisées mercredi dans les wilayas du Sud à l'occasion de la Journée du Savoir, célébrée le 16 avril de chaque année en hommage au Cheikh Abdelhamid Benbadis. A Ouargla, les autorités locales ont présidé les festivités officielles à la Maison de la culture Moufdi Zakaria, où des chants et des pièces théâtrales ont été présentés, ainsi qu'une exposition mettant en valeur les réalisations scientifiques et littéraires de plusieurs clubs issus d'établissements éducatifs de la wilaya.

Une pléiade d'enseignants universitaires lauréats du concours du meilleur article scientifique, des étudiants ayant reçu le label "Projet innovant" et des établissements pédagogiques ont été distingués lors de cette cérémonie.

Parmi les récompensés figurait aussi l'élève Mohamed Zakaria Bengoffa, de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, lauréat du concours national de mémorisation du Saint-Coran.

La cérémonie de célébration de la journée du Savoir tenue à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) Chahid Houcine Merkhoufi de Touggourt, a été marquée par une exposition de travaux manuels et créations d'écoliers, ainsi que la distinction de figures culturelles locales et d'élèves ayant obtenu d'excellents résultats au deuxième trimestre de l'actuelle année scolaire.

A Tamanrasset, les festivités se sont déroulées au lycée Moudjahid Toukambi Barka, dans le quartier Aknouf, et ont inclus des récitals de poésie et des chants interprétés par des élèves.

De plus, l'événement a été l'occasion d'honorer plusieurs étudiants, enseignants et établissements éducatifs pour leurs performances remarquables dans des compétitions scientifiques, culturelles et sportives locales et nationales.

Un programme culturel d'une semaine a été mis en place à Ghardaia, comprenant notamment une rencontre littéraire sur l'ouvrage "Patrimoine et chants de Metlili " de Salima Moulayamar, ainsi qu'une cérémonie de récompense pour les lauréats du concours "Le jeune lecteur".

Une exposition de livres a été organisée au Centre culturel de la commune de Daya Bendhahoua, et une session de formation destinée aux gestionnaires de bibliothèques publiques, encadrée par des spécialistes en bibliothéconomie, est également au menu.

A Illizi, le lycée Zargat Mohamed, situé dans le quartier Belbachir, a accueilli les célébrations officielles, avec des expositions et une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la drogue et les substances psychotropes.