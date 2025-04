Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial, Leonardo Santos Simão, achève une visite de travail de deux jours au Ghana et réaffirme le soutien des Nations Unies

Dakar — Dans le cadre de son engagement continu, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a achevé hier une visite de travail de deux jours à Accra, au Ghana.

Au cours de sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par le Président du Ghana, S.E. John Dramani Mahama. Le Représentant spécial a félicité le Ghana pour la promotion de mécanismes efficaces de construction de la paix et pour son engagement à préserver les acquis de l'intégration régionale. Il a également rencontré le ministre de l'Intérieur, le Conseiller national pour la sécurité, le Coordinateur national pour la sécurité, l'Envoyé spécial pour le Sahel, le Secrétaire exécutif par intérim de l'Initiative d'Accra, le Secrétaire exécutif du Conseil national pour la paix, les ambassadeurs d'Afrique de l'Ouest et l'équipe de pays des Nations Unies.

Avec ses interlocuteurs, M. Simão a discuté de diverses questions relatives à la paix et à la sécurité, et a échangé sur les moyens de renforcer les mécanismes régionaux afin de relever les défis auxquels sont confrontés les pays de la sous-région, en particulier le terrorisme. Il a également souligné l'importance d'une coopération continue et réaffirmé l'engagement des Nations unies à renforcer leur partenariat avec le Ghana.

Le Représentant spécial a salué le rôle de leader du Ghana dans les affaires régionales et a réitéré l'engagement de l'UNOWAS à continuer à travailler étroitement avec les autorités et le peuple ghanéens pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement.