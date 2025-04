Madagascar: Behoririka - Une directrice d'école décède suite à un accident

Fondatrice et directrice d'une école privée à Ambodihady, Laingo Rahanja, 30 ans, mère de trois enfants de 10 ans, 4 ans et 4 mois, a rendu l'âme sur son lit d'hôpital dans la salle de réanimation, hier à 1h du matin. Elle a été victime d'un grave accident la veille à Behoririka, en compagnie de son bébé, d'un jeune homme dont elle était la tutrice, et de deux autres personnes.

Son corps sans vie a déjà été ramené à la maison et sera inhumé demain, jour où le chauffeur responsable de l'accident sera également déféré.

Son bébé a miraculeusement survécu indemne à ce drame. Elle et le jeune homme s'étaient rendus à Behoririka pour acheter de l'encre pour son école.

Soudain, vers 10h30, un taxi-be de la ligne 199 a perdu ses freins et les a renversés.

La directrice et son bébé ont été traînés sous le véhicule. Après avoir été extraits de là, ils ont été transportés à l'hôpital par des témoins. Son mari, de retour de Nosy Be et en route pour Antananarivo, a reçu un appel l'informant qu'elle était malade à l'hôpital. À son arrivée, il a découvert qu'elle était dans le coma à cause de l'accident.