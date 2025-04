Madagascar: Édition E-Vesto - Les comptines malgaches deviennent des livres sonores

Apprendre en chantant, s'amuser en découvrant ses racines, et voyager à travers les mots et les mélodies. C'est le pari réussi de la collection « Comptines et chansons de Madagascar », lancée officiellement hier à la Bibliothèque nationale Anosy par l'édition e-Vetso. Composée de quatre volumes, cette série de livres sonores réunit les comptines traditionnelles les plus populaires, chantées depuis des générations dans les foyers malgaches.

Avec des titres évocateurs comme « O i o ndeha hianatra izahay », « Mandihiza Rahitsikitsika », ou encore « Rankizy malagasy o », ces ouvrages ont été pensés pour éveiller chez les jeunes lecteurs un attachement profond à la richesse de leur patrimoine culturel.

Mais cette collection va au-delà du simple divertissement. Chaque chanson est accompagnée de sa traduction en français et en anglais, permettant une immersion trilingue et une transmission intergénérationnelle. À la fois ludique et pédagogique, l'initiative vise à créer les liens : entre les enfants et leurs racines, entre les familles et la langue, entre Madagascar et sa diaspora. « Notre mission est de reconnecter les enfants malgaches, à Madagascar comme à l'étranger, à leur héritage culturel à travers des ouvrages innovants et sensoriels », explique la responsable d'e-Vetso. « Les livres sonores proposés permettent aux plus jeunes de découvrir les comptines traditionnelles dans une approche ludique et immersive ». Ce projet, à la croisée de la littérature, de la musique et de la technologie, redonne vie au patrimoine oral tout en s'inscrivant dans une démarche éducative moderne.