Gabon: ''C'est avec l'expérience des anciens et le dynamisme de la jeunesse qu'on atteindra l'essor vers la félicité' dixit Jerry Bibang.

Acteur de la société civile, engagé dans la sphère politique depuis le début de la transition, l'ancien Secrétaire permanent du PAYNCOP explique, dans cet entretien, les raisons de son engagement en politique et décline quelques recommandations à l'endroit du président élu.

Gabonews : Après la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguéma, quelles sont vos impressions, même si les résultats ne sont pas encore confirmés par la cour constitutionnelle ?

À l'instar de la majorité des Gabonais, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime au sortir de cette victoire d'autant plus que j'ai activement oeuvré pour l'atteinte de ce résultat.

Par ailleurs, en tant qu'artisan et ambassadeur de la paix, je suis également fier parce que notre pays vient de connaître sa première élection présidentielle transparente, démocratique, apaisée et surtout pacifique. C'est presque inédit dans notre pays.

Depuis le début de la transition, vous êtes activement engagé sur les questions purement politiques. Qu'est-ce qui justifie cet engagement dans la sphère politique ?

Le 30 août 2023, marqué par le coup de libération, a été le déclic de mon engagement sur les questions politiciennes comme vous le dites. Moi-même, je parlerai d'amplification de mon engagement citoyen sur les questions politiques. Le pouvoir déchu nous a tellement fait du mal que son départ ne pouvait pas laisser insensible. J'ai senti cela comme un appel, une obligation de s'engager activement.

C'est ainsi que j'ai eu l'honneur et le privilège de participer au Dialogue National Inclusif (DNI), en tant que commissaire, afin de contribuer à la réflexion sur l'avenir de notre pays. J'ai ensuite eu le plaisir de faire partir de l'équipe de campagne en faveur du OUI, lors du référendum, dans ma circonscription électorale (département du Woleu, canton Woleu). Et pour la présidentielle, j'ai soutenu, avec dévouement, la candidature de notre champion, patriote, bâtisseur en chef et buteur décisif, Brice Clotaire Oligui Nguéma alias C'BON.

En parlant de la campagne présidentielle, vous êtes membre de la Pensée Patriotique, auparavant Ossimane, mais vous avez mené la campagne avec la "Team Oligui c'est le but". Est-ce une nouvelle association ?

Je suis effectivement membre de l'association Pensée Patriotique. S'agissant de la "team Oligui c'est le but", c'était la coordination nationale de la campagne du candidat C'BON pour les jeunes. Comme d'autres patriotes, j'ai été appelé pour rejoindre ce groupe afin d'apporter notre appui pour la victoire de notre candidat, sous le leadership de nos coordonnateurs nationaux, Judicaël Mavioga et Anicet Engo que je salue au passage.

Au sein de ce groupe, j'ai eu le plaisir de collaborer avec d'autres jeunes qui aspirent au véritable changement comme moi. Le résultat de notre travail, vous le connaissez. Nous étions présents à chaque meeting dans les 9 provinces du pays. Partout, notre slogan "Team OLIGUI c'est le but" retentissait. Le candidat lui même s'est d'ailleurs bien approprié ce slogan au point de le répéter à chaque sortie.

Maintenant que l'élection est terminée, que deviendra ce groupe ?

Il faut d'abord rappeler que ce groupe a ressuscité l'espoir et l'engagement sincère auprès des jeunes sur le territoire national. Je n'avais jamais vu un tel engagement sincère et bénévole chez les jeunes. Ils se sont mobilisés par des milliers à Libreville, Akanda, Mouila, Franceville, Oyem, Makokou, Koula-Moutou, POG et bien d'autres villes pour sensibiliser et promouvoir le projet de société du candidat C'BON, sans être rémunéré. C'est exceptionnel.

Pour la suite à donner à cette dynamique, les responsables et l'ensemble des membres ont entamé une réflexion qui permettra de se prononcer plus tard.

Au sortir de cette campagne présidentielle, quelles sont vos attentes et éventuellement des recommandations à l'endroit du Président élu ?

Mon souhait est que le Président continue l'oeuvre entamée. Qu'il mette convenablement en oeuvre son projet de société qui constitue la suite logique du travail qu'il a commencé depuis bientôt deux ans.

En termes de recommandations, qu'il s'entoure de personnes compétentes et engagées pour le changement. Que ceux qui ont causé l'échec de notre pays rendent compte, conformément aux recommandations du DNI, afin de décourager les velléités similaires.

Pour conclure, nous pensons que c'est avec l'expérience des anciens et le dynamisme de la jeunesse qu'on atteindra rapidement l'essor vers la félicité. Je ne doute pas que le président saurât faire ce brassage intergénérationnel dans la composition de la future équipe gouvernante.