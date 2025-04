Madagascar: Nosy Be - Jean-Louis Salles reçoit une reconnaissance internationale

Jean-Louis Salles, propriétaire de l'Exora Beach Hôtel à Nosy Be, a récemment reçu la Médaille d'Or du Tourisme International, décernée par Jean-Éric Duluc, président de la Fédération Internationale du Tourisme. Cette distinction reconnaît plus de 20 ans d'engagement en faveur du développement durable et de la valorisation de l'île. Situé à Ambaro, face à Nosy Sakatia, l'Exora Beach Hôtel se distingue parmi les établissements haut de gamme de Nosy Be.

Arrivé à Nosy Be il y a près de 30 ans, Jean-Louis Salles a choisi de s'installer sur cette île qu'il a profondément appréciée et qu'il a souhaité faire découvrir à travers son travail. Propriétaire d'un hôtel, il ne s'est pas contenté de gérer un établissement, mais a cherché à promouvoir un tourisme plus responsable. Son hôtel, l'Exora Beach, est aujourd'hui un exemple de tourisme durable, alliant respect de l'environnement et création d'emplois pour la population locale.

L'engagement de Jean-Louis Salles va bien au-delà de l'hôtellerie. En 2006, il a fondé l'Union Sportive Sirama-Dzamandzar, une école de football accueillant des jeunes de 7 à 17 ans. Il est également membre fondateur du Groupement Interprofessionnel de l'Hôtellerie et du Tourisme de Nosy Be (GIHTNB), oeuvrant pour un tourisme durable et responsable.

Lors de la cérémonie, quinze membres de son équipe ont également été mis à l'honneur pour leur fidélité et leur professionnalisme, certains collaborant avec lui depuis plus de 15 ans. Cette reconnaissance souligne l'importance du travail collectif et de l'engagement envers la communauté locale. « Cette médaille est le fruit d'un engagement partagé. Nosy Be m'a beaucoup donné, et je suis heureux de contribuer à son rayonnement tout en respectant son identité », a-t-il déclaré.

L'Exora Beach Hôtel, par son approche écoresponsable et son intégration harmonieuse dans le paysage local, s'affirme comme une référence incontournable à Nosy Be, offrant aux visiteurs une expérience authentique et respectueuse de l'environnement.