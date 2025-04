Madagascar: Basketball 3x3 - Deuxième édition du « Game day » - Les meilleures équipes primées

Fort du succès rencontré pendant la première édition et du développement croissant du basketball 3x3 à Madagascar, le club Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo (JCBA) remet ça! Les 26 et 27 avril, la deuxième édition du « Game Day » se tiendra sur le terrain de basketball du centre commercial Oriental International, à Ankazomanga-Sud.

Pour cette nouvelle édition, le manager général du JCBA, Rivohery Rasamoelson, annonce des nouveautés : « Cette année, trois nouvelles catégories d'âge -U18, U20 et U23- viennent s'ajouter aux U14 et U16 déjà présentes l'année dernière. Les vétérans ainsi que les équipes d'entreprises seront également de la partie. »

Comme l'exige la Fiba, toute participation à un tournoi officiel de basketball 3x3 nécessite la création d'un compte Play Fiba 3x3, indispensable pour enregistrer les points internationaux.

« Ce compte est essentiel, car il permet de faire grimper le classement du pays au niveau international. À travers le Game Day, notre but est d'offrir une plateforme d'expression aux passionnés de basket, peu importe leur âge, et de nourrir leur amour du sport », précise encore Rivohery Rasamoelson.

Côté récompenses, une prime totale de 1 250 000 ariary sera répartie entre les vainqueurs et finalistes de chaque catégorie : U14 et U16 : 70 000 ariary pour les champions, 30 000 ariary pour les vice-champions; U18, U20 et U23 : 100 000 ariary et 50 000 ariary; vétérans et entreprises : 200 000 ariary et 100 000 ariary.

Cette année, la participation des équipes venues spécialement de Fianaran- tsoa participent au « Game Day », prouvant l'ampleur que prendl' événement.