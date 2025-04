Madagascar: Journée internationale des loisirs - Promouvoir le bien-être par l'action

Pour la deuxième année consécutive, Madagascar a célébré le 16 avril la Journée internationale des loisirs, une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec le soutien de ses partenaires et acteurs du secteur. L'événement, organisé dans la capitale, a rassemblé de nombreuses associations engagées dans la promotion du loisir, dans une ambiance conviviale et dynamique.

« Le loisir, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour le corps et l'esprit », a affirmé Faniry Domoina Ranaivosoa, chef de service à la direction de la promotion des loisirs. Un message fort pour rappeler que cette notion reste encore peu structurée dans le pays, contrairement à d'autres contextes internationaux où elle est déjà institutionnalisée.

Pensée comme une plateforme de rencontres, la journée a proposé diverses animations : jeux d'équipe, corde à sauter, séances de relaxation, zumba, ainsi que des prestations artistiques animées par des groupes tels que ONG Hafa, ONG Tandem, Fitafi Mada, ONG Zara Aina et Antily. Une exposition de sensibilisation à l'autisme, accompagnée d'interventions de panélistes engagés, a également marqué l'événement.

La participation des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports souligne l'engagement institutionnel croissant en faveur de la reconnaissance et de la structuration des loisirs à Madagascar.

En prolongement de cette dynamique, un concours de théâtre éducatif est prévu le 30 avril, en partenariat avec la Commune urbaine d'Antananarivo et le Cisco. Destiné aux lycées et CEG de la capitale, ce concours portera sur des thématiques citoyennes telles que la propreté urbaine et la protection de l'environnement.

Parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la société.