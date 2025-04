Ile Maurice: Les deux suspects libérés sous caution

Les deux individus arrêtés dans le cadre de l'affaire d'outrage allégué envers le député Farhad Aumeer ont été libérés sous caution, mardi, le 15 avril. Ils faisaient l'objet d'une plainte provisoire déposée devant la Cour de district de Pamplemousses, après un incident survenu au rond-point de Bois-Rouge, le dimanche 13 avril.

Les faits se sont produits alors que l'élu circulait à bord de sa voiture, une BMW, en compagnie de son épouse et roulait en direction de Grand-Baie. Dans sa plainte, il a raconté qu'un pick-up de la marque Ford Raptor l'aurait brusquement dépassé pour venir lui barrer la route, le contraignant à freiner brusquement. Deux hommes seraient alors descendus du véhicule et se seraient dirigés vers sa voiture. L'un d'eux aurait frappé le pare-brise avant de proférer des menaces tandis que l'autre aurait intimé au député de baisser sa vitre, l'injuriant et le menaçant également. Le député Aumeer, qui est médecin de profession, dit avoir gardé son calme tout au long de l'incident, sous les yeux de son épouse. Il affirme craindre désormais pour sa sécurité et celle de ses proches.

L'enquête a permis d'identifier les deux suspects, qui ont été arrêtés et traduits en cour, lundi. Une plainte provisoire a été logée contre chacun d'eux. La police avait objecté à leur remise en liberté et l'affaire avait été renvoyée au 24 avril prochain. Mais au moment de leur comparution, lundi, leurs avocats respectifs ont déposé une motion de remise en liberté conditionnelle et l'affaire a été soumise au bureau du Directeur des poursuites publiques, le même jour, pour statuer sur la suite des procédures judiciaires.

La cour a finalement accédé à leur demande de remise en liberté et mardi, les deux hommes ont été libérés après avoir versé une caution de Rs 2 000 chacun et signé une reconnaissance de dette de Rs 10 000.