Ile Maurice: Le plan d'action bientôt finalisé, annonce le ministre Ramtohul

L'université de Maurice (UoM) et le German Institute of Development and Sustainability (IDOS) ont organisé, hier à Ébène, un atelier de travail sur le thème La transformation numérique de Maurice dans un monde multipolaire. Des chercheurs mauriciens et allemands ont pris part à cet événement, qui a eu pour invité principal le ministre des Technologies de l'information et de la communication, Avinash Ramtohul.

Depuis la mi-février, les chercheurs allemands sont à Maurice dans le cadre d'une mission consultative. Ils ont mené une série de rencontres avec les parties prenantes du secteur des TIC, qu'il s'agisse du gouvernement, du secteur privé, du corps éducatif, des institutions bancaires, des organismes de régulation, entre autres. Cet atelier visait à partager certains des résultats préliminaires de leurs travaux avec les acteurs locaux, dans un véritable esprit de dialogue et de collaboration.

Trois tables rondes ont été organisées autour de thématiques clés :

· Le pouvoir des petits États insulaires dans un monde de plus en plus fragmenté

· Le leadership numérique de Maurice : exigences, ambitions, défis

· La protection de la vie privée à l'ère numérique : gouvernance des données à Maurice

Parmi les intervenants, Roukaya Kasenally, maître de conférences en médias et systèmes politiques à l'Université de Maurice, a souligné : «Aujourd'hui, il existe un engagement fort, au plus haut niveau, pour réussir notre transformation digitale. Et je suis convaincue que nous avons la capacité d'y parvenir. Il faut une vision, et surtout de la volonté. Dans le passé, nous avons déjà su transformer avec succès les secteurs des services financiers, du textile ou encore du tourisme. Je suis certaine que nous réussirons aussi dans le domaine du numérique. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous sommes sur la bonne voie.»

Incontournable

Pour sa part, le ministre Avinash Ramtohul a affirmé que la numérisation est incontournable. Il a toutefois reconnu que le pays ne dispose pas encore d'une stratégie réellement viable en matière d'intelligence artificielle (IA).

«Le Blueprint, actuellement dans sa phase finale d'élaboration, comporte plusieurs axes majeurs. Le premier concerne l'amélioration des interactions gouvernementales internes ; le second, la manière dont les services publics sont offerts aux citoyens ; et le troisième, la collaboration avec le secteur privé à travers des engagements concrets.»

Il a également évoqué la nécessité d'attirer davantage de Foreign Direct Investment (FDI) dans le secteur des technologies de l'information.

Abordant la question des médias sociaux, le ministre a exprimé ses inquiétudes quant aux effets négatifs sur la jeunesse mauricienne :

«Nos jeunes souffrent beaucoup des dérives en ligne. La Constitution garantit, certes, la liberté d'expression. Mais il existe aussi une limite, celle du respect de la vie privée. La liberté d'expression s'arrête là où commence le droit à la vie privée.»