Ile Maurice: Arvin Boolell dénonce une gestion catastrophique

À l'issue des questions parlementaires, mardi, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière du Sugar Investment Trust (SIT), le qualifiant de structure en «effondrement économique imminent».

Créé pour représenter les intérêts de quelque 40 000 petits planteurs, le SIT est aujourd'hui embourbé dans une dette colossale de Rs 1,6 milliard, qui s'est accumulée au cours des dix dernières années.

Le ministre a révélé que le SIT subit des pertes récurrentes de Rs 150 millions annuellement, un phénomène qui a progressivement transformé le trust en organe de paiement des salaires, sans véritable rentabilité.

Le déficit touche tous les secteurs du trust. Selon le ministre Boolell, aucune réforme structurelle n'a été entreprise à temps pour stopper cette spirale descendante.

Autre point alarmant : les terrains appartenant au SIT sont passés de 7 000 arpents en 2014 à seulement 2 100 arpents aujourd'hui. Le ministre a dénoncé la vente de terrains sans référence aux prix du marché, avec des rabais allant jusqu'à 60 %, souvent au bénéfice d'administrateurs ou d'entités liées au trust.

«Il est inconcevable qu'après avoir vendu plus de 5 000 arpents, le SIT affiche encore plus de Rs 1,6 milliard de dette et un flux de trésorerie négatif», a martelé le ministre. Parmi les projets les plus controversés, la construction d'un immeuble à usage locatif, au coût de Rs 876 millions, qui ne génère que 30 millions par an. S'y ajoutent Rs 35 millions issus de la culture de canne à sucre, soit un total de Rs 65 millions de revenus annuels, largement insuffisants face à des frais financiers dépassant Rs 115 millions.

Le parc aquatique sous la branche SIT Leisure est également dans le viseur : il accuse des pertes mensuelles de Rs 2 millions depuis 2015, sans aucune étude de faisabilité préalable. Des investissements supplémentaires de Rs 250 millions y ont été injectés sans appel d'offres, selon le ministre de l'Agro-industrie.

Arvin Boolell a souligné que la dette du SIT n'est plus remboursée depuis 2014, et que seuls les intérêts sont partiellement payés. Face à cette situation critique, le gouvernement envisage une restructuration en profondeur du trust. «Si nécessaire, certaines entités pourraient être vendues. Il y a de forts soupçons de fraude et de corruption, et nous devons y remettre de l'ordre», a-t-il conclu.