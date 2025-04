Ile Maurice: Véronique Leu-Govind - «Si nous ne perturbons pas la chaîne d'approvisionnement, tous nos efforts seront vains»

Pour Véronique Leu-Govind, junior minister au ministère de la Culture, le projet de loi sur la drogue représente une lueur d'espoir pour la nation. Elle insiste sur la nécessité de bâtir une politique cohérente, humaine et efficace, fondée sur trois piliers : la prévention, la réintégration et la réhabilitation. «Si nous ne parvenons pas à perturber la chaîne d'approvisionnement, hélas, tout ce que nous mettrons en place dans la clause 3(b) sera vain.»

Elle plaide pour l'inclusion du ministre du Tourisme au sein de la Commission nationale de contrôle des drogues, soulignant que ce ministère joue un rôle clé dans la lutte contre l'offre, notamment à travers la régulation des licences de bateaux de plaisance. Elle suggère également d'intégrer, dans les campagnes de promotion touristique, un message clair sur la sévérité des peines contre les importateurs de drogue à Maurice, pouvant aller jusqu'à 60 ans d'emprisonnement.

Véronique Leu-Govind met en garde contre les lourdeurs administratives qui pourraient freiner les efforts de lutte contre la drogue. Elle affirme sa confiance en la National Agency for Drug Control (NADC) pour mener ce combat, tout en appelant à des mesures concrètes pour faciliter la prise en charge des enfants de parents toxicomanes. Elle propose de simplifier les démarches pour les proches, notamment dans les établissements scolaires et hospitaliers.

Concernant la prévention, elle tire la sonnette d'alarme sur la prostitution infantile liée à la toxicomanie, où des jeunes dépendants se livrent à cette pratique pour financer leur addiction. Elle demande à la NADC de mettre en place des mesures spécifiques en collaboration avec les ONG spécialisées pour protéger ces enfants vulnérables et leur offrir une alternative durable.

Elle appelle également à renforcer le rôle de la Policy, Research and Strategy Division afin de réviser les procédures liées aux accusations et charges provisoires. «Il faut une justice équitable pour tous, où chaque citoyen, quel que soit son statut social, bénéficie d'un traitement juste et impartial.»

Elle dénonce également l'impact du certificat de moralité sur la réinsertion des ex-détenus et anciens toxicomanes : «C'est un obstacle majeur à la réhabilitation. Ce document est requis pour accéder à l'emploi ou à certaines démarches, mais pas pour se présenter aux élections législatives. Cette incohérence est injuste.»

Elle propose donc une grâce présidentielle automatique pour toute personne n'ayant pas récidivé dix ans après avoir purgé sa peine, afin de leur offrir une véritable seconde chance.

La ministre soutient le retrait du cannabis de la liste des drogues dangereuses, en cohérence avec la décision de l'ONU en 2020 reconnaissant ses usages médicinaux. Elle rappelle qu'aucun décès par overdose de cannabis n'a été recensé, contrairement aux drogues synthétiques : «Il est temps de concentrer nos efforts sur les urgences réelles et de mettre fin à la criminalisation excessive des jeunes.»

Elle appelle à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, notamment sur les conséquences légales, même indirectes, liées au trafic de drogue, et insiste sur l'importance de distinguer clairement dans la loi les consommateurs des trafiquants, afin de protéger les premiers et leur offrir un accompagnement adapté plutôt qu'une punition sévère.

Enfin, Véronique Leu-Govind souligne que tant que les infrastructures sportives, les centres de jeunesse et les espaces culturels resteront inactifs, le problème de la drogue persistera : «Nos artistes locaux mènent un combat de longue date contre la prolifération de la drogue. À travers leurs chansons, leurs slams, leur art, ils sensibilisent et préviennent. Il faut leur offrir une véritable plateforme, des moyens, et soutenir leur travail - notamment en achetant les produits originaux.»