Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, considère ce projet de loi comme une étape historique et audacieuse pour sauver la jeunesse et restaurer la confiance du public. Réagissant aux propos du leader de l'opposition sur la nécessité d'une institution indépendante, il a souligné l'importance du rôle du Premier ministre à la tête de l'exécutif : «C'est un acte de conviction et non de convenance.»

En 2021, 7,4 % des Mauriciens âgés de 18 à 59 ans déclaraient avoir consommé des drogues illicites. Aujourd'hui, la population touchée par l'abus de substances varie entre 55 000 et plus de 100 000 personnes.

Le ministre a dénoncé l'inefficacité des efforts passés pour lutter contre la drogue, rappelant que 70 % des citoyens jugeaient les stratégies gouvernementales inadéquates : «Nos rues sont envahies de drogues synthétiques, bon marché et largement disponibles, surtout parmi nos jeunes. Le trafic d'héroïne en provenance de Madagascar a explosé en 2022, l'héroïne étant liée à 40,3 % de toutes les arrestations liées à la drogue.»

Selon le rapport 2022 de l'Observatoire national des drogues, 1 008 hospitalisations liées à la drogue ont été recensées, dont 50,1 % dues aux drogues de synthèse et 30,7 % aux opioïdes. La majorité des patients avaient entre 20 et 37 ans : «L'épine dorsale de notre avenir, nos jeunes, est gravement touchée.» Une étude menée la même année a révélé que 17 % des toxicomanes mauriciens n'ont pu s'abstenir de consommer des drogues que pendant une période d'un à trois ans : «Cela reflète un échec moral et un abandon systémique.» Concernant la méthadone, le ministre a réagi aux critiques de l'opposition : «L'utilisation de la méthadone se fait conformément au protocole.»

Sur la question du cannabis médical, il a précisé : «Malgré les mesures mises en place par l'ancien gouvernement, seuls six patients ont été recommandés et approuvés par les comités thérapeutiques, et sont actuellement sous traitement.»

Le ministre a surtout tiré la sonnette d'alarme concernant l'évolution du VIH. En 2024, 549 nouvelles infections ont été détectées, soit une hausse de 44 %. Chez les hommes, l'augmentation atteint 60,3 %, contre 15 % chez les femmes. Parmi les nouveaux cas, 243 concernent des personnes qui s'injectent des drogues, dont 70 % ont été dépistés en milieu carcéral. Aujourd'hui, l'usage de drogues injectables représente 45 % des nouvelles infections, tandis que la transmission hétérosexuelle est responsable de 50 % : «Le VIH se propage.» Pour Anil Bachoo, cette législation marque un tournant décisif : «Ce projet de loi est un modèle pour le salut national.»