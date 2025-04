Ile Maurice: Extrait de «Passionnée et Porteuse de Lumière»

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Qu'est-ce que cela signifie être passionné ? La passion est ce qui nous pousse à vivre intensément, peu importe notre parcours. C'est ce qui nous permet de réaliser ce que l'on aime vraiment. Cela concerne surtout les personnes enthousiastes, spontanées, et pleines de vie.

'Être passionné', selon le dictionnaire Larousse, signifie 'être marqué par l'ardeur, l'enthousiasme, l'élan, voire la violence'. On peut dire aussi qu'une personne passionnée est ardente, enthousiaste, fervente, ou fougueuse. À l'opposé, une personne non passionnée est flegmatique, froide ou impassible.

Pour moi, ma passion pour Jésus est née le jour où je Lui ai sincèrement donné ma vie et mon cœur. C'est aussi lié à tout ce que j'ai vécu et expérimenté. J'ai pris conscience que Dieu mérite toute mon attention, mon énergie et mon temps. Les hommes peuvent me décevoir, mais Dieu ne faillit jamais. Il est Celui qui m'aime véritablement et m'accepte telle que je suis.

La motivation derrière nos actions

Ce qui compte le plus, c'est la motivation et l'intention derrière nos actions. Pourquoi œuvrons-nous pour Dieu ? Est-ce par amour pour Lui, ou cherchons-nous à plaire aux hommes ?

Est-ce pour obtenir de la reconnaissance, des applaudissements, ou des vues sur les réseaux sociaux ? Ces questions sont essentielles, car la raison pour laquelle nous agissons révèle si nous sommes véritablement passionnés par notre foi ou simplement motivés par des intérêts personnels.

Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de Son royaume. Il est crucial de veiller sur notre cœur et de ne pas laisser l'orgueil s'y installer. L'orgueil peut subtilement détourner nos intentions et nous faire rechercher la gloire pour nous-mêmes, au lieu de la rendre à Dieu. Rien n'est caché devant Lui. Si nos motivations ne sont pas sincères, même si nous faisons beaucoup de choses en apparence pour Son royaume, Dieu ne prendra pas plaisir à nos actions.

Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au coeur. Il voit au-delà de ce que les hommes peuvent percevoir. Si nous recherchons la gloire ou la récompense dans ce monde, nous risquons de passer à côté de ce qui est véritablement important : l'approbation de notre Père céleste. Jésus nous a enseigné : (Matthieu 6.1 : «Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus ; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.»)

Servir Dieu avec un coeur pur et sincère, c'est reconnaître que tout vient de Lui et que nous sommes simplement Ses instruments. Lorsque nos actions sont motivées par l'amour et l'humilité, Dieu prend plaisir à ce que nous faisons, et cela porte des fruits pour l'éternité.

Bio Noëlline Drack

Mettant son talent au service de Dieu, cette influenceuse et ambassadrice de Jésus promeut une vie chrétienne qui n'est pas toujours en rose. Le rejet et la moquerie sont pour elle une épreuve de foi, tout comme surmonter les obstacles et persécutions, et ne pas fixer son regard sur l'homme, mais de vivre dans l'amour et le pardon pour combattre la division. Elle partage ici un extrait de son deuxième livre.