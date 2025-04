Sénégal: Plaidoyer pour une intégration des besoins et droits des enfants dans l'élaboration de la CDN

Dakar — Le représentant adjoint de l'UNICEF au Sénégal, Albert Ewodo Ekani, a insisté, mercredi, sur l'importance de développer une Contribution déterminée au niveau national (CDN) qui prend en compte les besoins et les droits des enfants, des adolescents et des jeunes dans les politiques climatiques.

"Les enfants et les jeunes sont à la fois les plus vulnérables face au changement climatique et parmi les plus engagés", a-t-il expliqué, insistant sur l'urgence d'élaborer des politiques climatiques véritablement inclusives, équitables et intergénérationnelles.

M.Ekani s'exprimait lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des jeunes dans les politiques climatiques, organisé en partenariat avec l'UNICEF.

La rencontre s'est tenue en présence du conseiller technique à la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts, Zoubeyrou Gueye, représentant du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Le vice-président du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), Pr Boubacar Fall, des jeunes, des partenaires techniques et financiers, des représentants de ministères sectoriels et d'organisations de la société civile ont également pris part à cette rencontre de deux jours.

La rencontre vise à sensibiliser sur l'importance de développer une CDN qui intègre les besoins et les droits des enfants et jeunes dans les politiques climatiques , conformément à l'article 12 de la convention relative aux droits de l'enfant.

S'appuyant sur les conclusions du Rapport mondial 2023 de l'UNICEF, M. Ekani a relevé "un écart alarmant" dans l'intégration des besoins et droits des enfants dans les politiques climatiques, alors qu'ils représentent près de la moitié de la population sénégalaise.

"Le Sénégal, en tant que pays pionnier, peut montrer l'exemple", a-t-il déclaré, rappelant que le pays a ratifié, lors de la COP25 à Madrid, la Déclaration pour les enfants, les jeunes et l'action climatique.

L'UNICEF, a-t-il souligné, soutient activement cette dynamique afin que la prochaine CDN intègre pleinement les droits, les besoins et les solutions portés par les jeunes, à travers des services sociaux résilients au climat et des mécanismes de protection renforcés.

M. Ekani a réitéré l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement et de la société civile pour un avenir plus juste et résilient, saluant le leadership du ministère de l'Environnement, l'engagement du COMNACC ainsi que la participation des ministères sectoriels dans l'intégration des préoccupations des enfants dans la politique climatique.

Il a également exprimé sa gratitude envers la jeunesse sénégalaise, saluant l'engagement de plateformes telles que Green Generation, Save the Children, COPS Africa, Social Change Factory et Mon Quartier Écologique, qui oeuvrent à faire entendre la voix des jeunes dans les processus décisionnels liés au climat.

"Votre mobilisation, votre créativité et votre courage sont essentiels pour faire avancer une justice climatique réelle", a-t-il salué.

Pour sa part, le vice-président du COMNACC, Pr Boubacar Fall, a exhorté les jeunes à s'impliquer activement dans la lutte contre les dérèglements climatiques, les encourageant à mieux comprendre les politiques climatiques, à maîtriser les mécanismes d'action et à participer pleinement à leur mise en oeuvre.

"C'est là tout l'enjeu de cette rencontre", a-t-il précisé, insistant sur l'urgence d'une réaction vigoureuse et responsable de la jeunesse sénégalaise. "Les jeunes représentent non seulement l'avenir, mais aussi le présent du pays, et leur participation inclusive est indispensable", a-t-il dit, assurant que le COMNACC reste engager à accompagner la montée des jeunes en compétences et à répondre à toutes leurs sollicitations.