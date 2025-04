Maroc: GITEX Africa 2025 - La transformation digitale, moteur clé de la croissance de l'économie nationale (DG de l'OCN)

Marrakech — La transformation digitale constitue un moteur clé pour faire croître l'économie nationale, notamment le PIB, a souligné Hajar El Haddaoui, directrice générale de l'Organisation de la coopération numérique (OCN).

Dans une interview accordée à la MAP lors de la 3ème édition du GITEX Africa à Marrakech (14-16 avril), Mme El Haddaoui a précisé que la création d'emploi et l'amélioration du PIB national par habitant demeurent parmi les priorités de l'OCN, organisation internationale dont le Maroc est membre fondateur.

Selon elle, la réalisation de ces objectifs se fait à travers la coopération avec les États membres de l'Organisation, et les initiatives alignées avec la stratégie digitale de chaque pays.

À cet égard, l'OCN priorise la résilience du Royaume au niveau de la transformation digitale économique et la promotion de la prospérité sociale et digitale, a-t-elle fait savoir, soulignant que ces objectifs "nécessitent une collaboration du gouvernement et des secteurs public et privé".

S'agissant des leviers prometteurs pour accélérer cette transformation numérique en Afrique, Mme El Haddaoui a parlé de l'acquisition et la formation des talents dans les technologies futures, citant la collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.

Elle a également tablé sur la promotion du "e-gouvernement" à travers la plateforme "Impact" qui regroupe les best practices du digital des gouvernements des États membres de l'OCN, facilitant ainsi le processus de mise en oeuvre de nouvelles perspectives au Maroc.

"Il est nécessaire d'identifier les besoins des pays membres au niveau de domaines tels que l'infrastructure, la recherche et l'entrepreneuriat, raison pour laquelle nous avons créé la stratégie +Digital Economy Navigator+, qui fournit un plan d'action fondé sur des données mesurées", a expliqué la responsable, saluant les efforts déployés par le Maroc dans le secteur du digital, y compris l'organisation du GITEX Africa.

La 3e édition du salon GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays.

Elle se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.