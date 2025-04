Maroc: Startups au GITEX Africa, l'innovation au service d'une tech plus accessible

Marrakech — La troisième édition du GITEX Africa Morocco, tenue du 14 au 16 avril à Marrakech, a constitué un terrain de prédilection pour les jeunes entreprises innovantes, dont 800 startup de divers pays ont fait le déplacement, ce qui témoigne sur leur rôle crucial dans le développement et la démocratisation de la technologie.

Pour ces startups, dont 260 sont marocaines, ce rendez-vous incontournable du digital et de l'innovation constitue une occasion en or pour présenter leurs projets et idées innovantes et de mettre en valeur leur potentiel et savoir-faire dans divers domaines liés à l'intelligence artificielle et aux sciences des données.

Engagé en faveur du développement des startups marocaines et leur connexion aux écosystèmes technologiques mondiaux pour favoriser leur croissance à l'international, le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration a lancé récemment l'initiative "Morocco 200" ayant permis à 200 jeunes entreprises sélectionnées de bénéficier d'une participation subventionnée au GITEX Africa Morocco.

Visant à favoriser l'internationalisation des startups marocaines et étrangères et à dynamiser leur présence sur la scène technologique mondiale, ce grand salon du digital et de l'innovation, a tenu toutes ses promesses en favorisant les synergies entre startups et secteurs publics, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.

C'est le cas de la jeune entreprise marocaine AI-SCHOOL, un concept d'e-learning qui propose des cours en ligne, mais aussi des formations avec des technologies comme l'impression 3D et la réalité virtuelle.

"Notre objectif est de démocratiser l'intelligence artificielle et de pouvoir la développer pour qu'elle soit accessible à un maximum possible de catégories sociale et entrepreneuriale et dans différentes langues", a confié à la MAP, Aamr Ait El Harraj, responsable de cette startup, ajoutant que les jeunes marocains sont décidément engagés pour contribuer à la dynamique enclenchée au Maroc pour accompagner et soutenir les jeunes entreprises s'activant dans le numérique.

"L'idée est de bénéficier de l'intelligence artificielle et des technologies numériques pour concevoir des villes intelligentes orientées vers l'avenir ou développer plusieurs métiers, comme la médecine, l'ingénierie ou la robotique, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et les services des administrations", selon Ait El Harraj, développeur de solutions IA et 3D.

Pour le responsable de cette jeune entreprise, la participation au GITEX Africa Morocco est une opportunité pour avoir plus de visibilité et nouer des contacts et des partenariats avec les professionnels et les investisseurs.

"Ce salon important nous encourage pour continuer à travailler pour développer nos offres et se présenter l'année prochaine à cet évènement avec de nouvelles technologies et de nouvelles solutions", a-t-il dit.

Soucieuse d'internationaliser ses services dans un écosystème de plus en plus pluriel, la start-up française "Nellapp" participe également au GITEX Africa Morocco pour explorer de nouvelles perspectives de collaboration et de partenariat.

"Nellapp est une plateforme d'e-learning créée pour faciliter l'apprentissage des apprenants. Grâce à un accompagnement personnalisé, nous aidons les organismes de formation dans l'élaboration et la diffusion de leurs contenus en ligne", explique son patron, Mickaël Micucci.

"Notre premier objectif est d'aider les écoles et les organismes de formation à digitaliser et à suivre les apprenants, mais également à donner accès à des contenus et des supports pédagogiques aux apprenants", a-t-il expliqué.