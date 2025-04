Maroc: Gitex Africa 2025, véritable incubateur d'innovation pour les entrepreneurs en herbe

Marrakech — Plus qu'un rendez-vous annuel incontournable présentant les dernières innovations technologiques africaines, le Gitex Africa 2025 se révèle être un véritable incubateur pour les entrepreneurs en herbe désirant se lancer ou hisser leurs projets à travers les interactions avec les professionnels du secteur.

Arpentant les allées de ce salon, des groupes de jeunes scrutent les différents stands du Gitex à la recherche d'idées, de contacts avec les exposants ou encore d'opportunités de stages. Ils représentent l'avenir de l'innovation technologique et numérique de l'Afrique.

Lyna, étudiante en deuxième année d'informatique et de gestion d'entreprise et propriétaire d'une startup, visite le Gitex pour explorer les opportunités de stage, mais aussi pour avoir une interaction avec les entrepreneurs pour la guider dans ses choix futurs concernant son projet.

"Je suis venue pour avoir plus d'idées pour ma startup, qui utilise les nouvelles technologies dans les domaines de nutrition et de santé, et aborder les startups ayant les mêmes intérêts", a-t-elle confié à la MAP.

Sa partenaire dans le projet et dans le parcours estudiantin, Imane, vient, pour sa part, en apprendre plus en ce qui concerne l'Intelligence artificielle, la Big Data et le Cloud Computing. Elle dit avoir énormément appris lors des échanges avec les participants au Gitex.

"Nous avons trouvé au Gitex une très belle opportunité d'apprendre des professionnels concernant les nouvelles technologies. Nous essayons d'avoir plus d'idées pour notre startup, et voir comment nous pouvons utiliser l'IA dans ce sens", a-t-elle confié.

Pour elle, il s'agit surtout de "savoir si nous pouvons faire confiance à cette technologie dans les domaines de la santé et de la nutrition".

Abdellatif, lui, est un étudiant dans une école de programmation informatique à Khouribga. Il visite pour la première fois le Gitex et souhaite, avant tout, explorer le monde des nouvelles technologies pour définir ses choix de carrière.

"Ce salon m'a permis de trouver des réponses à plusieurs questions en matière de développement informatique, notamment les modalités et les limites de l'usage de l'Intelligence artificielle et le développement d'applications de base", a expliqué Abdellatif, qui aspire devenir entrepreneur dans le domaine.

Au-delà du Maroc, cet engouement des jeunes pour les nouvelles technologies et pour le salon Gitex dépasse les frontières marocaines.

Fabrice Simpore, jeune dirigeant d'une entreprise de solutions technologiques au Burkina Faso en est l'exemple. Il prend part au Gitex dans l'espoir de nouer des partenariats et de découvrir les innovations technologiques pouvant promouvoir les activités de son entreprise et sa place dans l'écosystème technologique africain.

"Je pense que l'organisation est parfaite, et j'ose espérer que les prochaines éditions pourront continuer de faire converger, au Maroc et en Afrique, l'élite des nouvelles technologies et de l'innovation", a relevé le jeune entrepreneur burkinabé.

L'édition 2025 du Gitex Africa connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants venus de plus de 130 pays.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.