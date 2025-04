Maroc: Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale célèbre la Journée mondiale de l'hémophilie

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale célèbre jeudi, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de l'hémophilie, placée cette année sous le thème "Accès pour tous : les femmes et les filles saignent aussi", tel que retenu par la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH).

À cette occasion, le ministère organise une campagne nationale de sensibilisation, en plus d'une conférence scientifique réunissant les parties prenantes et les acteurs concernés dans le domaine des troubles de la coagulation.

Cette campagne s'inscrit dans une dynamique continue visant à renforcer le diagnostic précoce, élargir l'accès équitable aux soins et promouvoir une prise en charge globale et inclusive, en particulier pour les femmes et les filles qui souffrent d'un manque d'attention porté à leurs besoins de santé liés à ces troubles souvent méconnus, indique un communiqué du ministère.

Par ailleurs, la célébration de cette journée constitue une occasion de réaffirmer l'importance de l'action collective dans le contrôle de cette maladie, afin de surmonter les défis auxquels font face les personnes atteintes d'hémophilie et leurs familles, ajoute la même source.

Cette journée vise aussi à sensibiliser l'opinion publique sur l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation, qui sont des affections héréditaires rares, altérant la capacité du sang à coaguler normalement.

Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, près de 1.1253.000 personnes vivent avec l'hémophilie dans le monde, dont seulement 30 % sont effectivement diagnostiquées et prises en charge. La forme la plus fréquente est l'hémophilie A, représentant 4 à 5 fois plus de cas que l'hémophilie B.

Au Maroc, le nombre de personnes atteintes est estimé à environ 3.000, dont seulement 1.100 patients sont diagnostiqués et suivis, selon le ministère, précisant que face à l'enjeu que représente l'hémophilie en tant que problème de santé publique, un Programme National de Prévention et de Contrôle a été lancé en 2010.

Ce programme vise à améliorer la prise en charge des personnes atteintes, permettant de réaliser des avancées notables, notamment la création de 17 centres spécialisés, 6 sont des centres de référence, au niveau des centres hospitaliers universitaires, et 11 sont des centres de proximité au niveau des hôpitaux régionaux et provinciaux.

Le renforcement des compétences des professionnels de santé à travers des formations adaptées et l'amélioration de l'accès aux médicaments anti-hémophiliques, indispensables pour réduire les complications et améliorer la qualité de vie des patients, sont autant de réalisations contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des patients.

Cependant, malgré ces réalisations, des efforts doivent être consentis, en particulier pour les autres troubles de la coagulation tels que la maladie de Von Willebrand, les déficits en facteurs rares et les troubles plaquettaires héréditaires, qui restent méconnus et sous-diagnostiqués, notamment chez les femmes et les filles, conclut le communiqué.