Maroc: Fès - 3 milliards de DH investis dans la réhabilitation de la médina entre 2010-2025 (Responsable)

Fès — Les programmes de mise en valeur et de réhabilitation de la Médina de Fès ont bénéficié d'un investissement de 3 milliards de dirhams durant la période 2010-2025, a affirmé, mercredi à Fès, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai.

Ces investissements ont porté sur la réalisation de 399 projets et le traitement de 4.671 bâtisses menaçant ruine, impactant positivement la vie de près de 20.000 bénéficiaires, a précisé M. Jamai, qui s'exprimait à l'ouverture de la première édition de la "Semaine de l'Architecture", organisée par l'École supérieure des Métiers de l'Architecture et du Bâtiment (ESMAB) de l'Université Privée de Fès (UPF).

Présentant un bilan des programmes de mise en valeur et de réhabilitation de la Médina de Fès, exécutés sous l'égide de la wilaya et mis en oeuvre notamment par l'ADER-Fès, le wali a mis l'accent sur la diversité des composantes de ces programmes qui portent, entre autres, sur 32 projets concernent les Monuments Historiques et lieux emblématiques, 100 visant à dynamiser l'Artisanat et le commerce, 95 dédiés aux Lieux de culte et de spiritualité et 119 aux Lieux de bien-être.

Il s'agit aussi, selon lui, de 17 autres projets concernent la réhabilitation du bâti et l'amélioration du paysage urbain, 11 dédiés aux équipements de proximité et 25 à l'amélioration de l'accessibilité, dont les nouveaux parkings stratégiques de Bab Jdid et Bin Lamdoun.

M. Jamai a particulièrement insisté sur l'impact socio-économique tangible de ces programmes notamment en ce qui concerne le tourisme, relevant qu'entre 2010 et 2023, le nombre des unités d'hébergement a plus que doublé (+123%), le nombre de lits a augmenté de 132% (passant de 1056 à 2448), et les nuitées ont connu une hausse de 81%. Le trafic de Passagers à l'aéroport de Fès-Saiss a bondi, lui, de 131%, atteignant 1,7 million de passagers.

Concernant du secteur vital de l'artisanat, le Wali a précisé que le chiffre d'affaires a grimpé de 154% (atteignant 4,32 MMDH), la main d'oeuvre a crû de 74% (passant de 23 000 à 40 000 personnes), ajoutant que le nombre d'artisans labellisés est également passé de 21 à 433 (+1962%), signe d'une montée en gamme et d'une meilleure structuration du secteur encouragée par la réhabilitation et la conversion de locaux commerciaux.

Le responsable territorial a estimé que ces succès démontrent la pertinence d'une approche intégrée alliant architecture, urbanisme, préservation patrimoniale et développement socio-économique.

Il a salué l'initiative de l'ESMAB et de l'UPF, soulignant combien la formation de professionnels qualifiés et conscients de ces enjeux est essentielle pour poursuivre cette dynamique positive et construire l'avenir des villes marocaines.

De son côté, le président de l'Université Privée de Fès, Mohammed Aziz Lahlou a souligné l'importance capitale de cet événement pour les futures architectes, considérée comme "la relève de demain".

Insistant sur la valeur de la collaboration entre toutes les parties prenantes, le président de l'UPF a rappelé le statut unique de Fès, "la ville millénaire, non seulement comme un pôle de développement, mais surtout comme une source d'inspiration fondamentale".

M. Lahlou a lancé un appel aux jeunes, les exhortant à puiser dans ce riche héritage, à porter Fès dans leurs coeurs et leurs futurs projets professionnels, et à devenir les ambassadeurs de cette cité "essentielle pour l'avenir du Maroc et de l'Afrique".

D'après l'UPF, la première Semaine de l'Architecture à Fès s'impose comme une plateforme essentielle pour le partage d'expertises, l'inspiration des futurs professionnels et le renforcement des collaborations nécessaires à un développement urbain harmonieux et respectueux de l'identité culturelle du Royaume.