Maroc: Taounate - L'INDH sensibilise sur l'importance du suivi de grossesse et de la santé mère-enfant

Taounate — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Taounate a organisé, mardi au Centre de formation et d'intégration de la femme dans la commune de Taounate, une rencontre de sensibilisation autour de l'importance du suivi de grossesse et de la santé de la mère et de l'enfant.

Tenue, en collaboration avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec la délégation provinciale de l'Entraide nationale, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'axe "santé maternelle et infantile" du 4e programme de la phase III de l'INDH dédié à l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Animée par le délégué provincial de la santé et de la protection sociale, Mohamed El Hassani, cette initiative s'insère dans une série de rencontres organisées dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation au suivi de grossesse menée du 7 avril au 8 mai 2025 par la coordination nationale de l'INDH et le ministère de la santé, dans le cadre d'une stratégie de communication visant à induire un changement social et comportemental s'agissant de la santé des mères et des enfants.

Cette rencontre a permis de sensibiliser les participantes à un ensemble de bonnes pratiques en matière de santé et de nutrition maternelle et infantile, à l'allaitement maternel optimal, à l'alimentation complémentaire, ainsi qu'à l'importance du principe des "1000 premiers jours" dans la vie de l'enfant.

Dans ce sens, l'accent a été mis sur cette période cruciale, allant du début de la grossesse jusqu'aux deux premières années de l'enfant, qui joue un rôle déterminant dans son développement physique et cognitif. Il a été recommandé d'adopter des comportements positifs favorisant la nutrition, les soins de santé prénatals et postnatals, l'allaitement, ainsi qu'une alimentation complémentaire adaptée, afin de poser les bases d'un développement sain.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS), Amine Naoufal Amjid a souligné que le CPDH a élaboré un plan régional pour accompagner cette campagne, qui comprend plusieurs activités de sensibilisation menées au sein des centres sociaux pour femmes et des internats pour jeunes filles.

Il a ajouté que des sessions de formation ont été dispensées aux directrices et directeurs de ces centres, en plus de tables rondes autour de la grossesse et de la période postnatale, ainsi que de campagnes médicales pluridisciplinaires centrées sur la santé de la mère et de l'enfant.

Le délégué provincial du ministère de la santé et de la protection sociale, Mohammed El Hassani a précisé que cette campagne s'appuie sur un programme mis en oeuvre avec les partenaires locaux, comprenant des journées de sensibilisation, des conférences, des examens médicaux et infirmiers, notamment autour du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.

Il a également précisé qu'une table ronde a été organisée sur le suivi de grossesse, mettant en avant l'importance des quatre visites prénatales et des consultations supplémentaires selon les besoins.

La phase III de l'INDH accorde une importance particulière au renforcement du système de santé maternelle et infantile, à travers son quatrième programme dédié à l'impulsion du capital humain des générations montantes.