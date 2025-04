Sénégal: Un officiel appelle à former et impliquer les jeunes dans les politiques environnementales

Dakar — Le conseiller technique à la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts, Zoubeyrou Guèye, a appelé, mercredi, à former et impliquer activement les jeunes dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques environnementales.

"Les jeunes sont au coeur des défis climatiques, mais aussi des solutions", a-t-il déclaré, insistant sur "la nécessité d'informer, de former et d'impliquer les jeunes dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques environnementales".

Zoubeyrou Guèye présidait l'ouverture de l'atelier de renforcement de capacités des jeunes sur les politiques climatiques, organisé en partenariat avec l'UNICEF, en présence du vice-président du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), Pr Boubacar Fall.

Cette rencontre, organisée dans le cadre du programme "Ami des Jeunes " avec le soutien de l'UNICEF, vise à renforcer l'engagement des jeunes dans les politiques climatiques nationales.

L'atelier offre aux participants l'occasion d'explorer les politiques climatiques du Sénégal, de comprendre les rôles des différents acteurs (État, collectivités territoriales, secteur privé, société civile) et d'identifier des actions concrètes à mener dans leurs communautés.

M. Gueye, qui représentait également le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), a rappelé à cette occasion les défis climatiques majeurs auxquels le Sénégal est confronté dont l'irrégularité des pluies, l'élévation du niveau de la mer, la salinisation des sols, la perte de biodiversité, l'insécurité alimentaire, entre autres.

"Enfants, adolescents et jeunes comptent parmi les groupes les plus vulnérables. Ils pourraient vivre dans un monde où les ressources naturelles se raréfient et les inégalités s'aggravent. Au-delà des impacts physiques, c'est l'avenir d'une génération entière qui est en jeu", a-t-il prévenu, faisant allusion aux menaces qui pèsent sur les générations futures.

Zoubeyrou Gueye n'a pas manqué de saluer certaines initiatives environnementales portées par la jeunesse, notamment dans les domaines de l'irrigation durable et de la gestion des déchets, tout en appelant à les soutenir et à les valoriser davantage.

Il a également rappelé l'importance des outils politiques mis en place, tels que la Contribution déterminée au niveau national (CDN), la Stratégie de Développement à Long Terme sobre en carbone à l'horizon 2050, ainsi que les plans climat locaux développés dans plusieurs collectivités.

Selon lui, "aucune stratégie ne sera efficace sans l'implication réelle des jeunes et des groupes vulnérables ".

"Vous n'êtes pas seulement le futur, vous êtes le présent. Vos actions aujourd'hui façonnent l'avenir", a-t-il lancé à l'endroit de plusieurs jeunes venus prendre part à cette rencontre. "Je vous encourage à participer activement aux échanges, à proposer des idées et à repartir avec une volonté d'agir concrète dans vos milieux respectifs", a-t-il encore dit.

Ouvert mercredi à Dakar, l'atelier prend fin jeudi.