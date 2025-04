Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Une douzaine de jeunes de Talangaï reçoit des kits pour entreprendre

Le consortium Essor-Cjid (Club jeunesse, infrastructures et développement) a remis, le 15 avril à Brazzaville, des kits de démarrage des activités génératrices de revenus (AGR) aux jeunes vulnérables ayant suivi des formations professionnelles et en entrepreneuriat dans les filières de la pâtisserie et cuisine, couture, coiffure ainsi que la transformation agroalimentaire, dans le sixième arrondissement, Talangaï.

Ils étaient au total douze jeunes, en majorité des femmes dont l'âge varie entre 17 et 35 ans, issus des quartiers de Talangaï, qui ont suivi une formation de huit mois dont six dans les centres d'apprentissage et deux en entrepreneuriat. La dernière formation leur a permis de rédiger un plan d'affaires (Business plan). La cérémonie officielle de remise des kits et de certificats de fin de formation s'est déroulée au siège du Bureau d'information et d'orientation sociale et professionnelle (Bisop+), un dispositif des organisations non gouvernementales (ONG) Cjid et Essor servant d'écoute, d'accueil, de conseil, d'orientation et d'accompagnement.

En effet, les bénéficiaires ont vu leurs efforts être récompensés en présence de l'inspecteur sectoriel de la jeunesse, du représentant de la Circonscription d'action sociale et des chefs de cinq quartiers de Talangaï. De quoi remercier les initiateurs de cette série de formations qui leur ont donné une seconde chance dans la vie. La formation a concerné des jeunes déscolarisés ayant manifesté la volonté d'apprendre un métier, mais nombreux d'entre eux ont dû abandonner la marche en route pour des raisons qui leur sont propres.

S'inscrivant dans le cadre du projet de Promotion de l'entrepreneuriat agricole, para-agricole et urbain auprès des jeunes et de renforcement de la société civile congolaise (Emateli), le Biosp+ a été créé sur les cendres du Bureau formation emploi, un projet pilote mis en place depuis 2019 par le Cjid. Il est exécuté par l'ONG Essor et son partenaire, le Forum des jeunes entreprises du Congo, grâce au financement de la délégation de l'Union européenne en République du Congo.

L'antenne de Talangaï a officiellement ouvert ses portes le 19 janvier 2024, dans la rue Mouyondzi, avec comme objectif l'insertion en auto-emploi des jeunes vulnérables afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

Actuellement, une autre cohorte de 47 jeunes dont 14 hommes et 33 femmes est en formation dans les filières diverses telles que la décoration événementielle, l'infographie, l'électricité-bâtiment, la transformation agroalimentaire, la pâtisserie et la soudure. Notons qu'avant d'être déployés dans les centres de formation, les apprenants suivent une formation humaine (développement personnel) d'un mois au siège de Biosp+. Le but étant de renforcer l'employabilité des jeunes en emploi et en auto-emploi.