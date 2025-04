Ile Maurice: Anishta Babooram appelle à une action sans interférence politique

Dans son discours mardi soir sur le National Agency for Drug Control, la Junior Minister de l'Égalité de Genre, Anishta Babooram, a estimé que si ce projet de loi est «mis en oeuvre avec la sincérité et le sérieux qu'il mérite, il sera un moment déterminant dans la lutte de notre nation contre l'une des plaies les plus corrosives de notre société : l'abus de drogues et l'empire incontrôlé du trafic illicite».

«Ce projet de loi est bien plus qu'un simple cadre juridique. C'est un acte moral», déclare-telle, ajoutant qu'elle croit que la National Agency for Drug Control est l'institution nécessaire pour s'attaquer au problème de la drogue à la racine. L'agence doit pouvoir agir sans crainte ni faveur, opérer sans interférence politique, et disposer des ressources nécessaires pour démanteler les empires criminels.

Elle a longuement critiqué l'ancien régime pour sa gestion de la lutte contre la drogue. Par ailleurs, elle estime que le tissu social s'est dégradé en mettant des milliers d'enfants à l'écart par l'introduction des «cinq crédits». Une politique, dit-elle, qui a puni les défavorisés et les sans-voix. «La porte des opportunités leur a été fermée, et l'augmentation du coût de la vie a créé des 'circonstances propices' au trafic de drogue.» Selon elle, les cinq crédits ont conduit à la marginalisation de l'éducation.