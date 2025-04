Ile Maurice: Cyclisme l Toréa Célestin - De l'ombre à la lumière !

On a connu Toréa Célestin comme un coéquipier dévoué qui évoluait dans l'ombre de ses leaders. Mais depuis quelques semaines, le sociétaire du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco est passé de l'ombre à la lumière. Après un succès en VTT lors de la Palco MTB Race le 8 mars, voilà qu'il s'est imposé sur la route lors du Grand Frédéric Achille le 6 avril.

«Avant le départ du Grand Prix Frédéric Achille, on a discute entre nous et la décision a été prise d'être représenté en nombre à l'avant de la course. On a réussi à le faire et nous étions trois dans l'échappée avec Aurélien (de Comarmond), Noah (Ong Tone) et moi-même. Hanson Matombé du FFSC-KFC et Samuel Dupuy du VCP faisaient aussi partie du groupe. Jeremy Raboude était resté au sein du peloton pour contrôler les attaques éventuelles», relate Toréa Célestin.

Le coureur du VCJCC-Palco ajoute qu'à 6 tours de l'arrivée (la course comportait 13 tours de circuit), Samuel Dupuy a été décroché après avoir été pris de crampes. «Je crois que Samuel Dupuy avait aussi un problème avec sa selle», mentionne Toréa.

«Nous étions à trois contre Hanson mais il n'était pas facile à décrocher. Finalement, quand j'ai attaqué à deux tours de l'arrivée, il n'a pas pu suivre. Aurélien et Noah n'ont pas roulé avec lui évidemment et j'ai pu prendre de l'avance pour gagner en solitaire», raconte Toréa, tout heureux de remporter son premier succès en toutes catégories sur les routes mauriciennes.

Toréa Célestin en route vers la victoire dans la Palco MTB Race le 8 mars dernier à Constance.

Avant cela, soit le 8 mars, il s'était signalé en remportant la Palco MTB Race disputée autour des champs de cannes de Constance. C'était sa première victoire en VTT. «Je n'avais pas prévu de faire cette course parce que je venais de rentrer après avoir pris part aux Tours de Sharjah et d'Algérie avec la sélection nationale. J'étais tombé malade en Algérie. Mais à la dernière minute, j'ai décidé de prendre le départ vu que c'est notre sponsor, Palco, qui l'organisait. J'ai bien fait car cette victoire m'a fait du bien mentalement», a confié notre interlocuteur.

Il faut dire que Toréa Célestin est venu assez tard au cyclisme. Durant l'adolescence, son sport préféré c'était le football. D'ailleurs, il faisait même partie d'une académie et se destinait à une carrière de haut niveau. «Le foot était vraiment ma passion mais malheureusement, je me suis blessé au genou et aux adducteurs et j'ai dû y renoncer», se remémore-t-il. Par la suite, à travers quelques amis, il découvre le vélo et les accompagne lors de leurs sorties d'entraînement.

«J'avais 17- 18 ans à l'époque. J'ai vu que c'était un sport challenging. Je m'y suis donc consacré et j'ai commencé à m'entraîner sérieusement sous la direction de mon coach, Yannick Lincoln. Je fais mes débuts au sein du Moka Rangers SC et ensuite, je suis parti pour La Réunion pour des études et j'ai évolué sous les couleurs du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL)», confie Toréa.

Le coureur est régulièrement appelé en sélection nationale.

A son retour à Maurice, en 2023, Toréa Célestin rejoint le VCJCC. Un club qui, au fil des mois, deviendra comme une seconde famille pour lui. «Au VCJCC, l'entente entre les coureurs est très bonne. Chacun a sa chance. C'est cet état d'esprit qui fait que je m'y sens à l'aise», lâche-t-il.

Le Vécéjiste est aussi régulièrement appelé en sélection nationale. Il défend pour la première fois le quadricolore pour le Tour de Maurice 2022. «Ensuite, en 2023, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs déplacements notamment en Afrique», précise-t-il. Malheureusement, une blessure au dos le gardera éloigné de la compétition pendant plusieurs mois l'année dernière mais il parvient à retrouver une bonne forme et s'impose même le 11 août lors de la dernière étape du Triptyque Sainte-Marien avec le VCJCC à La Réunion.

L'appétit vient en mangeant dit-on et Toréa Célestin ambitionne de remporter d'autres victoires dans un proche avenir. «Je compte me préparer comme il se doit pour gagner la course que mon club va organiser fin mai-début juin, le Grand Prix de Riche en Eau. J'aimerai aussi remporter le Championnat de Maurice sur route», confie Toréa qui rêve également de remporter un jour une étape du Tour de Maurice.

En attendant, Toréa Célestin continue de travailler dur tous les jours pour continuer à progresser.

«Les sacrifices finissent par payer. Je suis reconnaissant à tous mes coéquipiers et les dirigeants du VCJCC qui est un club exemplaire et je remercie mes amis et mon papa qui, depuis le début m'ont soutenu», conclut le cycliste.