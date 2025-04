Afrique de l'Ouest: Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO - Une augmentation de 12,86% des bénéfices enregistrée en 2024

Le Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a tenu sa 23ème session ordinaire le 14 avril 2025 à Banjul, en Gambie.

Selon un communiqué de presse, le Conseil des Gouverneurs, instance suprême de prise de décision de la Banque, composé des ministres des Finances et du Plan des États membres de la Cedeao, s'est réuni pour examiner un certain nombre de questions clés relatives à la gouvernance et à l'administration de la Banque, telles que le rapport d'activité et les états financiers annuels de la Banque, la constitution du nouveau Conseil d'administration de la Bidc et l'élection du nouveau Président du Conseil des Gouverneurs.

Dans son discours de bienvenue, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a rendu un vibrant hommage au Président sortant du Conseil des Gouverneurs pour son engagement indéfectible, son soutien et ses conseils tout au long de son mandat, tout en exprimant sa gratitude aux Gouverneurs pour avoir soutenu la Banque dans l'exécution de ses activités.

«En ce qui concerne la performance de la Banque en 2024, Dr Donkor a souligné que la Bidc a réalisé des progrès remarquables, en doublant son portefeuille de prêts et son bilan dans le processus. Il a noté que la Banque a enregistré une augmentation de 12,86% de ses bénéfices par rapport à 2023, ce qui peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des décaissements, la focalisation stratégique sur les secteurs et l'efficacité accrue de la mobilisation des ressources », lit-on dans le document.

Dans son discours d'ouverture, explique-t-on, le Vice-Président de la République de Gambie Muhammed B. S. Jallow a exhorté la Bidc à explorer des produits de financement hors bilan plus innovants et plus transparents, afin de permettre aux États membres de poursuivre leurs objectifs de développement sans accroître de manière significative leur profil d'endettement. Il a également appelé à la mise en place de lignes commerciales pour les acteurs du secteur privé qui importent de la sous-région et au déploiement d'initiatives visant à stimuler le commerce intra-régional.

Selon le communiqué, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la réunion, la Banque a signé un prêt destiné au secteur public d'un montant de 10 millions USD accordé au Gouvernement de la Gambie, pour soutenir la « National Food Security Processing and Marketing Corporation » (Société nationale de transformation et de commercialisation de la sécurité alimentaire) pour la deuxième phase du Plan National d'Investissement Agricole - Sécurité alimentaire et nutritionnelle (Gnaip II-Fns).

Le projet, qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler la productivité agricole, est conforme à la stratégie de la Banque qui consiste à investir dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la technologie, l'industrie, le transport, etc., afin de favoriser le développement socioéconomique au profit des groupes de population économiquement vulnérables dans l'ensemble de la sous-région de la Cedeao. Le Conseil a également nommé un nouveau Président du Conseil des gouverneurs de la Bidc, en la personne de Dr Cassiel Ato Baah Forson, ministre des Finances de la République du Ghana.

La Bidc est l'institution de financement du développement des quinze (15) États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Basée à Lomé, en République togolaise, la Banque s'engage à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux de base, du développement rural et de l'environnement, de l'industrie ainsi que des services sociaux, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public.

Les interventions de la Bidc se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d'octroi de lignes de crédit et mise en place d'accords-cadres de refinancement, des opérations d'ingénierie financière et services connexes.