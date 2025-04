Nigeria: PricePally mise sur les exportations et le commerce en ligne pour compenser le ralentissement du commerce interentreprises

TLDR

La plateforme nigériane d'épicerie en ligne PricePally teste les exportations alimentaires et lance un robot de commande WhatsApp dans le cadre d'une stratégie de diversification des revenus après une forte baisse de son segment B2B, a rapporté TechCabal. La startup, connue pour ses achats groupés de produits de base, a vu les achats B2B passer de 25 % à 10 % de ses revenus en 2024 en raison de la dépréciation du naira et de l'inflation des denrées alimentaires.

Pour exploiter la demande de la diaspora, PricePally expédie des produits non périssables comme l'ogbono et l'écrevisse aux États-Unis et au Royaume-Uni. La startup s'approvisionne directement auprès des agriculteurs et est moins chère que les épiceries africaines gérées à l'étranger, a déclaré son PDG Luther Lawoyin.

L'entreprise déploie également "April", un chatbot WhatsApp doté d'une intelligence artificielle, pour permettre des achats d'épicerie basés sur le budget et des commandes en gros fractionnées. April devrait remplacer une expérience USSD qui a échoué en 2022 et servira à terme les clients B2B grâce à la saisie automatisée des commandes.

Le pivot de PricePally souligne la façon dont les startups africaines du commerce électronique s'adaptent au resserrement des marges et à la volatilité macroéconomique. Alors que les chocs de change et les retards de paiement ont réduit son segment B2B, l'entreprise s'est appuyée sur la logistique d'exportation et l'IA générative pour débloquer de nouveaux canaux de revenus.

La stratégie d'exportation cible la diaspora nigériane, où les magasins traditionnels d'alimentation ethnique sont confrontés à des coûts fixes plus élevés. Le modèle d'approvisionnement direct de la startup lui permet d'offrir des prix compétitifs sur les marchés américains et britanniques malgré la hausse des tarifs douaniers. Parallèlement, son nouveau chatbot April - alimenté par YarnGPT pour la maîtrise de la langue nigériane - vise à élargir la portée du commerce de détail national en permettant des achats basés sur WhatsApp et limités par le budget.

April introduit également le commerce fractionné, qui permet aux consommateurs d'acheter une partie d'une commande groupée, abaissant ainsi les barrières à l'entrée dans une économie à forte inflation. Pour PricePally, le double ciblage des chaînes d'approvisionnement de la diaspora et du commerce assisté par l'IA marque le passage d'une plateforme d'achat en vrac à un service d'épicerie flexible et numériquement adaptable qui fait le lien entre la demande informelle et la demande mondiale à travers les chaînes de valeur alimentaires africaines.