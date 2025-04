Kenya: Nation Media Group affiche une perte de 1,9 million de dollars en raison de l'effondrement de la publicité et des coûts de restructuration

TLDR

Nation Media Group (NMG), la plus grande société de médias du Kenya, a annoncé une perte nette record de 1,9 million de dollars (254,4 millions de KES) pour 2024

La perte, en hausse de 27 % par rapport aux 1,5 million de dollars enregistrés en 2023, survient malgré une augmentation de 11 % des abonnements numériques

Les recettes ont baissé de 12,5 % pour atteindre 48 millions de dollars (6,23 milliards de KES), la société invoquant l'inflation, la réduction des dépenses de consommation et la faiblesse de la demande publicitaire.

Nation Media Group (NMG), la plus grande société de médias du Kenya, a annoncé une perte nette record de 1,9 million de dollars (254,4 millions de KES) pour 2024, sa pire performance depuis plus d'une décennie. Cette perte, en hausse de 27 % par rapport aux 1,5 million de dollars enregistrés en 2023, survient malgré une augmentation de 11 % des abonnements numériques. Le conseil d'administration a suspendu les dividendes pour l'année.

Les recettes ont diminué de 12,5 % pour atteindre 48 millions de dollars (6,23 milliards de KES), la société citant l'inflation, la réduction des dépenses de consommation et la faiblesse de la demande publicitaire. Les segments de la presse écrite et de l'audiovisuel ont été les plus touchés, tandis que les revenus numériques ont augmenté, grâce à la hausse du trafic en ligne - 62,4 millions d'utilisateurs, contre 60,2 millions.

NMG accélère sa stratégie de priorité au numérique, en investissant dans des plates-formes en ligne et de nouveaux formats de contenu pour s'adapter à l'évolution des habitudes des consommateurs. Le groupe maintiendra une présence imprimée dans les zones rentables, mais redouble d'efforts pour développer la distribution numérique.

Points clés à retenir

Les performances de Nation Media Group reflètent les défis plus généraux de l'industrie des médias en Afrique, où les chocs macroéconomiques et la migration des plateformes exercent une pression sur les modèles de revenus traditionnels. La perte record du groupe, malgré les gains numériques, montre que l'augmentation du nombre de lecteurs en ligne ne s'est pas traduite par des recettes publicitaires comparables.

Alors que les abonnements en ligne augmentent, les coûts liés à l'impression, l'inflation élevée et le déplacement des dépenses publicitaires vers des plateformes numériques telles que Meta et Google continuent d'éroder les marges. Le taux d'inflation au Kenya, qui s'élevait en moyenne à 7,9 % au quatrième trimestre 2024, a fait grimper les coûts des produits de première nécessité et a limité les budgets des annonceurs.

La consommation des médias se déplaçant rapidement en ligne, le prochain chapitre de NMG dépendra de sa capacité à convertir son échelle en revenus numériques durables - par le biais d'abonnements, de ventes publicitaires programmatiques et de monétisation alternative comme le contenu de marque ou les intégrations de commerce électronique.

Alors que la pression monte, la réussite de la transformation numérique pourrait dépendre non seulement de l'investissement technologique, mais aussi de la réduction des coûts hérités du passé et de la nécessité de repenser la monétisation au-delà des modèles traditionnels basés sur la publicité.