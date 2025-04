Nigeria: Les banques nigérianes gagneront 419 millions de dollars grâce aux transactions numériques en 2024

TLDR

Dix des plus grandes banques du Nigéria ont enregistré une augmentation de 58 % des revenus liés aux paiements électroniques en 2024, gagnant un montant combiné de ₦674 milliards de dollars (419,7 millions de dollars) grâce aux transactions numériques.

Les bénéfices reflètent une évolution vers les paiements mobiles, basés sur des applications et par carte, dans un contexte de hausse de l'inflation et de compression des marges sur les prêts.

Avec l'essor des paiements numériques, les banques investissent massivement dans l'infrastructure, dépensant ₦268,7 milliards d'euros dans l'informatique en 2024.

Dix des plus grandes banques du Nigéria ont enregistré une augmentation de 58 % des revenus liés aux paiements électroniques en 2024, gagnant un montant combiné de ₦674 milliards de dollars (419,7 millions de dollars) grâce aux transactions numériques, contre ₦428,6 milliards de dollars (266,6 millions de dollars) en 2023. Les bénéfices reflètent une évolution vers les paiements mobiles, basés sur des applications et par carte, dans un contexte de hausse de l'inflation et de compression des marges sur les prêts.

Les banques - Access Holdings, GTCO, UBA, Zenith, First HoldCo, Wema, Stanbic IBTC, FCMB, Sterling et Fidelity - ont bénéficié de l'utilisation croissante de la plateforme de paiement instantané (NIP) du Système de règlement interbancaire du Nigéria (NIBSS), qui a traité ₦1,07 quadrillion en 2024, un nouveau record. UBA est en tête des gains avec 236,3 milliards d'euros, suivie par Access avec 178,6 milliards d'euros.

Le volume des transactions sur le PNM a augmenté à 11,3 milliards, tandis que l'utilisation du PoS a grimpé à 79,5 billions d'euros. Avec l'augmentation des paiements numériques, les banques investissent massivement dans l'infrastructure, dépensant ₦268,7 milliards d'euros pour l'informatique en 2024, soit un bond de 74,5 %. La forte dépréciation du naira depuis juillet 2023 a également contribué à l'augmentation de la valeur des transactions. Les transactions en espèces au Nigeria ont chuté de 59 % au cours de la dernière décennie, soit la plus forte baisse au niveau mondial, car les transactions par téléphone portable et par carte remplacent les espèces physiques.

Points clés à retenir

Alors que les marges des banques traditionnelles sont mises à mal par l'inflation et la volatilité des taux de change, les banques nigérianes misent de plus en plus sur les paiements numériques comme source principale de revenus. Les ₦674 milliards d'euros de revenus tirés des paiements électroniques représentent plus qu'un pivot - il s'agit désormais d'un levier stratégique pour la croissance des bénéfices.

Alors que l'utilisation de l'argent liquide diminue fortement - de 59 % au cours de la dernière décennie selon Worldpay - les banques redoublent d'efforts pour mettre en place des plateformes mobiles, en investissant plus de 268 milliards d'euros dans la technologie afin de stimuler les services numériques. Le déploiement d'un prélèvement de ₦50 sur les transferts supérieurs à ₦10 000 à la fin de 2024 renforcera encore les modèles de revenus basés sur les frais. Parallèlement, la concurrence de fintechs comme OPay et PalmPay pousse les prêteurs traditionnels à améliorer l'expérience utilisateur et la fiabilité sur les canaux numériques.

Les analystes affirment que la capacité à traiter des volumes de transactions plus élevés à l'échelle tout en fournissant des services à faible friction définira les gagnants du secteur. Avec un PNM de 1,07 milliard d'euros en 2024 et des ajustements de change qui augmentent encore la valeur, les banques qui optimisent les plateformes numériques gagneront plus qu'une simple part de marché - elles jetteront les bases d'une rentabilité à long terme dans une économie post-cash.