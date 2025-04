Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne les succès de l'Éthiopie dans la lutte contre les effets du changement climatique

Addis Ababa — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné les réalisations remarquables de son pays en matière d'atténuation des effets du changement climatique lors de son discours au 4e sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) qui s'est tenu à Hanoï, au Viêt Nam.

Ce sommet de deux jours a rassemblé plus de 1 000 représentants de plus de 40 pays et organisations internationales, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone, le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun et la vice-secrétaire générale des Nations unies Amina J. Mohammed.

Le Premier ministre Abiy a déclaré aux participants que la réalisation des Objectifs de développement durable et la concrétisation des objectifs de l'Accord de Paris nécessitaient une approche repensée du partenariat mondial.

"Aujourd'hui plus que jamais, l'action climatique doit s'accompagner d'un soutien tangible et ciblé aux pays les plus vulnérables aux durs effets du changement climatique."

Il a ajouté : "Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un choix crucial, celui de poursuivre une voie d'action pratique et inclusive qui réponde aux besoins des plus vulnérables et de ceux qui subissent de plein fouet les conséquences dévastatrices du changement climatique."

Le premier ministre a déclaré que l'Éthiopie, alignée sur l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, a tracé une voie ambitieuse pour parvenir à des émissions nettes nulles et construire une économie résiliente au climat.

Cette ambition s'est traduite par des mesures politiques concrètes reflétées dans le plan de développement national du pays et par des stratégies et des initiatives plus opérationnelles.

Le premier exemple, a déclaré le Premier ministre Abiy à cet égard, est notre initiative d'héritage vert dans le cadre de laquelle nous avons planté 40 milliards de semis depuis 2019. Il s'agit du plus grand programme de boisement au monde, qui mobilise chaque année plus de 20 millions de citoyens dans tout le pays.

Selon le Premier ministre Abiy, cette initiative vise non seulement à étendre la couverture forestière, mais aussi à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à l'augmentation des plantes fruitières, à restaurer les paysages dégradés et à promouvoir la conservation des sols et de l'eau.

M. Abiy a déclaré : "Nous réalisons des investissements importants pour étendre et diversifier notre portefeuille d'énergies renouvelables. Actuellement, l'Éthiopie tire 98 % de son énergie de sources hydroélectriques, éoliennes et solaires.

Le barrage Grand Ethiopian Renaissances Dam (GERD) symbolise l'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement durable et offre des avantages sociaux, économiques et environnementaux au niveau national et régional, a souligné le Premier ministre Abiy.