Tunisie: L'Italie aux côtés du pays - Un partenariat stratégique pour un développement durable et partagé

Lors d'une visite à Tataouine, l'ambassadeur d'Italie, M. Alessandro Prunas, souligne la vitalité du partenariat italo-tunisien, illustrée par des projets concrets au service des territoires et des communautés locales.

«La coopération au développement est au coeur du partenariat solide et historique entre l'Italie et la Tunisie. À travers le soutien aux économies locales, la création d'emplois et la mise en valeur du patrimoine culturel et touristique, notre action vise à répondre de manière concrète aux priorités exprimées par nos partenaires tunisiens. Dans le cadre du Plan Mattei, nous poursuivons cet engagement sur l'ensemble du territoire tunisien, en étroite collaboration avec les autorités locales, afin de générer de véritables opportunités pour le peuple tunisien». C'est par ces mots que l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, M. Alessandro Prunas, a commenté sa visite dans le gouvernorat de Tataouine, effectuée du 13 au 14 avril, en compagnie de la directrice du bureau de Tunis de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), Mme Isabella Lucaferri.

La mission a débuté par une rencontre particulièrement cordiale avec le gouverneur de Tataouine, M. Amir Guebsi. Un échange approfondi sur l'état d'avancement des projets conjoints a permis de confirmer la vitalité de la collaboration bilatérale et d'envisager de nouvelles perspectives de renforcement. «Je suis très reconnaissant au gouverneur Guebsi pour son accueil chaleureux et pour la détermination avec laquelle il accompagne la coopération avec notre pays. Une détermination que j'ai retrouvée chez toutes les autorités rencontrées au cours de cette visite, à commencer par le directeur général de l'Institut national du patrimoine, M. Tarek Baccouche», a déclaré l'ambassadeur Prunas.

L'ambassadeur a ensuite participé, avec le directeur Baccouche et les autorités locales à l'inauguration officielle du Ksar Ouled Soltane, joyau architectural du sud tunisien restauré grâce à l'engagement de la Coopération italienne. Ayant retrouvé tout son éclat d'origine, ce site emblématique, témoin d'un riche héritage culturel, bénéficiera d'un regain d'intérêt touristique, mais aussi d'un impact économique et socioculturel tangible, aussi grâce à la création d'un espace de vente dédié aux produits locaux issus des Groupements féminins de développement agricole (GDA).

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet Rinova, une initiative de développement territorial intégré financée par l'Aics et mise en oeuvre par la municipalité de Nuoro (dans la région italienne de la Sardaigne) et l'Association Arcs Tunisie, en collaboration avec plusieurs partenaires publics et associatifs, parmi lesquels la municipalité de Tataouine, l'Institut des régions arides (IRA), l'Office de développement du Sud (ODS), l'Institut national du patrimoine (INP) et l'Association Ilef. Un exemple emblématique de la richesse et de la profondeur du partenariat italo-tunisien, fondé sur une coopération étroite entre l'ensemble des acteurs des deux pays, y compris les collectivités territoriales.

Rinova agit sur plusieurs axes stratégiques, en complément de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel: il promeut la durabilité environnementale à travers le traitement et la réutilisation des eaux usées, ainsi que la mise en place d'un système pilote de collecte sélective des déchets; il soutient l'économie locale en accompagnant l'entrepreneuriat féminin et juvénile, ainsi que les filières de production du secteur primaire; il développe enfin des parcours de formation axés sur les enjeux environnementaux, le marketing territorial et la valorisation durable des ressources locales.

La délégation s'est ensuite rendue à Remada, où un autre programme de la Coopération italienne est en cours, avec un financement assuré par l'Aics. Réalisé par l'Office de développement du Sud, ce projet vise à créer des emplois et des sources de revenus durables pour les communautés rurales, en structurant et en dynamisant la filière de l'élevage. Ce programme revêt une importance stratégique pour la région, où le secteur primaire constitue une ressource essentielle, et représente une véritable opportunité pour améliorer les conditions de vie des éleveurs.

«Échanger directement avec les bénéficiaires des projets, écouter leurs témoignages et constater sur le terrain les résultats obtenus permet de mesurer concrètement l'impact profond de la coopération italo-tunisienne sur la vie quotidienne de ces magnifiques territoires et communautés. L'Italie et la Tunisie partagent une même vision du développement durable, orientée vers des résultats tangibles au service des populations locales», a souligné l'ambassadeur Prunas.

Présente en Tunisie de manière ininterrompue depuis la fin des années 1980, la Coopération italienne a de plus en plus élargi et renforcé son action, couvrant des secteurs stratégiques tels que le développement économique et rural, la transition énergétique, la formation professionnelle et la valorisation du patrimoine.

L'un des projets les plus emblématiques reste le «Programme de création de palmeraies de dattes à Rjim Maatoug», soutenu par la Coopération italienne depuis plus de vingt ans avec un financement total d'environ 24,5 millions d'euros. Ce programme a permis d'aménager près de 2.200 hectares de palmiers dattiers, garantissant un revenu durable à plus de 1.300 familles.

Dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, l'Italie entend renforcer davantage son action à partir de la réalisation du programme Tanit, qui s'articule autour de trois axes clés pour le développement durable de la Tunisie : améliorer l'utilisation des eaux non conventionnelles en agriculture, revitaliser les cultures dans les zones touchées par la sécheresse et créer un centre de formation dans le secteur agricole.

Pour la période 2025-2027, l'Italie a donc choisi de doubler son engagement en matière de coopération au développement, en mettant à disposition de la Tunisie une enveloppe financière initiale de 400 millions d'euros. «Un engagement aussi significatif, formalisé à l'occasion de la visite à Rome en janvier dernier du ministre Nafti, est la preuve concrète de l'importance que l'Italie accorde au partenariat italo-tunisien. La Tunisie est un pays prioritaire et un partenaire essentiel du Plan Mattei pour l'Afrique, présenté par la Présidente Meloni lors du Sommet Italie-Afrique de janvier 2024. À cette occasion, S.E. le Président Kaïs Saïed nous a fait l'honneur de sa présence, jetant les bases d'un renforcement ambitieux de notre engagement commun pour le développement durable et partagé», a déclaré l'ambassadeur Prunas.