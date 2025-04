Tunisie: Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia - L'État affine sa feuille de route

Une séance de travail s'est tenue mercredi soir au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, consacrée au suivi des activités de la Société d'études et d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayadha à Mahdia. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres programmées pour évaluer la performance des établissements et entreprises publiques sous tutelle du ministère.

Présidée par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, la séance a permis de présenter un exposé détaillé sur les réalisations de la société, les principales étapes franchies dans l'aménagement du site, ainsi que les programmes de maintenance et de suivi périodique mis en place.

Un point a également été fait sur la situation foncière du périmètre du projet et sur la méthodologie proposée pour finaliser les procédures de régularisation. Les participants ont examiné l'état d'avancement du dossier d'investissement, notamment en ce qui concerne le lancement imminent d'un appel d'offres pour la sélection d'une banque d'affaires ou d'un groupement de bureaux de conseil, chargé d'accompagner l'État tunisien dans le choix d'un partenaire stratégique pour la réalisation et le développement du projet.

La réunion a aussi permis de présenter le calendrier d'exécution de ces missions, ainsi que la date prévisionnelle du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt destiné à identifier des investisseurs et conclure un partenariat institutionnel pour concrétiser le projet. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des recommandations du Comité supérieur pour l'accélération des projets publics, réuni le 23 octobre 2024.

Le programme annuel de la société pour l'année 2025 a également été exposé, mettant en lumière les principales problématiques juridiques et les défis opérationnels auxquels elle fait face. Une attention particulière a été portée sur les obstacles susceptibles d'entraver la bonne exécution de ses missions, et des propositions concrètes ont été avancées pour y remédier.

À cette occasion, Salah Zouari a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective et d'une coordination soutenue entre l'ensemble des intervenants afin de lever les blocages et d'assurer une progression rapide du projet. Il a rappelé l'importance stratégique de ce type de projets structurants dans la dynamisation de l'économie locale, le renforcement de l'attractivité régionale, la création de richesse et l'encouragement de l'investissement.