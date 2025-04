Afrique: Transformation numérique - La Côte d'Ivoire annonce un forum « IvoirTech » depuis Marrakech

Le sous-directeur du développement de l'entrepreneuriat et des startups technologiques au ministère ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation, Mme Alexia Amichia, a annoncé ce merecredi 16 avril 2025, à Marrakech au Maroc, la tenue d'un forum sur les technologies et la transformation numérique dénommé « IvoirTech forum », du 9 au 11 juillet 2025, à Abidjan. Elle s'est exprimée au cours d'une cérémonie consacrée à la Côte d'Ivoire en marge du Gitex Africa 2025.

Pour Mme Amichia, l'objectif est de réunir en un même lieu l'ensemble des acteurs de l'écosystème des startups et autres des transformations numériques. Lesquels sont en plein essor en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. « Nous voulons en faire un rendez-vous incontournable en Afrique », a-t-elle insisté. Bien avant, elle a indiqué que la Côte d'Ivoire a aussi mis en place un « Hub Ivoire Tech » afin de stimuler l'innovation locale.

Selon elle, il s'agit du premier incubateur étatique pour offrir un accompagnement structuré aux entrepreneurs en phase de démarrage.

La représentante du ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation au Gitex Africa 2025 a insisté sur le fait que l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire est en pleine expansion, soutenu par un environnement de plus en plus favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Elle a expliqué que depuis quelques années, il est observé une croissance significative du nombre de startups, notamment dans les secteurs de la fintech, de l'agritech, de l'e-commerce et des Technologies de l'information et de la communication (Tic).

Les jeunes entrepreneurs ivoiriens sont de plus en plus nombreux à se lancer, motivés par des opportunités d'innovation et un marché en pleine mutation.

Notons que les startups ivoiriennes rencontrent plusieurs défis, notamment en termes de financement, de réglementation et d'accès aux marchés.

Le financement reste une contrainte majeure, avec un écosystème de capital-risque encore peu développé en Afrique Francophone et une difficulté à accéder à des financements adaptés aux premières phases de croissance. Cependant, le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures pour faciliter l'accès au financement des startups.

Rappelons qu'au cours de cette session dédiée à la Côte d'Ivoire, plusieurs interventions et panels ont eu lieu sur des thématiques telles que : « Le rôle du secteur privé dans l'émergence tech ivoirienne », « Les startups ivoiriennes face aux défis africains : scaler sans s'exiler », « E-commerce, moteur de recherche AI » et « Et si la Côte d'Ivoire devenait un hub technologique pour pour l'Afrique de l'Ouest ? »