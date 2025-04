Cote d'Ivoire: Banque mondiale - Wencai Zhang en visite officielle au pays

En visite officielle depuis le lundi 14 avril 2025, dans le but de renforcer le capital humain et la productivité du secteur agricole en Côte d'Ivoire, Wencai Zhang, directeur général et administrateur en chef du groupe de la Banque mondiale, s'est rendu dans les localités de Toumodi et N'Zianouan, le mardi 15 avril 2025. Cette mission vise à s'imprégner des impacts des projets soutenus par la Banque mondiale, tout en renouvelant un partenariat historique avec l'État ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes, de la transformation agricole et de l'entrepreneuriat.

Toumodi : Dorado Ivory, une vitrine de l'impact industriel de la coopération

À Toumodi, M. Zhang a visité Dorado Ivory, une usine de transformation de noix de cajou qui montre la réussite du Projet de compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde (Ppca). Grâce à ce soutien, la Côte d'Ivoire est passée de 44 000 tonnes transformées en 2018 à plus de 265 000 tonnes en 2023, consolidant son rang de premier producteur mondial.

Sur place, Wencai Zhang s'est félicité de l'impact socio-économique du projet, notamment sur l'employabilité des femmes et des jeunes dans les zones rurales. « J'ai vu comment cette industrie a explosé et met l'accent sur la qualité, avec des produits désormais exportés vers les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient. Cela ouvre des opportunités immenses pour les jeunes, tout en stimulant l'économie locale », a-t-il déclaré.

Il a également salué l'innovation dans la valorisation des coques de cajou transformées en intrants agricoles et autres dérivés chimiques, soutenant ainsi l'économie circulaire.

N'Zianouan : Pejedec 3, creuset de l'entrepreneuriat jeune

À 72 Km de Toumodi, c'est la localité de N'Zianouan qui reçoit la délégation. Le responsable chinois a visité le Centre d'incubation Pejedec 3 dédié à l'accompagnement de jeunes entrepreneurs agricoles. Il a rencontré Marie Seri, titulaire d'un master en comptabilité, qui a lancé une unité de transformation de fruits séchés : « On apprend beaucoup de choses ici. Avant Pejedec, c'était compliqué pour moi. Aujourd'hui, je peux produire, vendre et même rêver d'exporter. »

Impressionné par les témoignages, M. Zhang a exprimé sa satisfaction. « J'ai rencontré des jeunes qui ont non seulement été formés, mais ont su créer des produits innovants (bonbons, gâteaux, tisanes) et même des entreprises qui emploient aujourd'hui jusqu'à dix personnes. C'est une preuve vivante que ces projets transforment réellement des vies. »

Il a insisté sur l'importance de renforcer ce type de programme avec de nouveaux partenaires techniques et financiers, tout en soulignant la nécessité de collaborer étroitement avec le secteur privé, pour pérenniser les acquis et maximiser les opportunités d'insertion pour les jeunes.

Au terme de cette journée, riche en échanges et en découvertes, le message est clair : la Banque mondiale croit au potentiel de la jeunesse ivoirienne, et s'engage à l'accompagner par des investissements concrets, des formations de qualité et un appui renforcé à l'innovation locale.