Afrique: GITEX Africa 2025 - La gastronomie marocaine, vecteur de l'attractivité du Royaume (Directeur du Groupe Rahal)

Marrakech — La 3è édition du GITEX Africa a vu la gastronomie marocaine s'imposer, une fois de plus, comme un vecteur de l'attractivité du Royaume, portée par un savoir-faire culinaire reconnu mondialement, a indiqué Kamal Rahal Essoulami, directeur du Groupe Rahal spécialisé dans la restauration et l'événementiel.

Présent depuis la première édition de ce rendez-vous technologique continental, M. Rahal a souligné que des milliers de repas sont préparés et servis quotidiennement aux visiteurs, conférenciers et exposants, mettant en avant les saveurs gastronomiques marocaines, tout en s'adaptant à la diversité des goûts venus des quatre coins du globe.

"À GITEX Africa, la cuisine marocaine occupe une place de choix aux côtés d'autres gastronomies internationales, reflet de l'ouverture du Maroc et de son hospitalité," s'est-il félicité.

Le Maroc, a-t-il ajouté, s'est imposé comme "une destination d'excellence" pour l'organisation de grands événements internationaux, notant que grâce à cette dynamique, le Groupe Rahal a pu accompagner des événements majeurs partout au Maroc et même à l'étranger.

Au-delà de son rôle lors des grands événements, le Groupe Rahal s'engage aussi dans la promotion durable de la gastronomie nationale à travers l'accompagnement de jeunes porteurs de projets, a-t-il fait savoir.

En lien avec la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT), plus de 200 projets dans les domaines de la restauration et de la pâtisserie sont incubés, encadrés sur les plans technique, économique et culinaire.

"Nous soutenons les jeunes talents qui souhaitent valoriser notre patrimoine culinaire. À travers l'incubateur, nous les aidons à structurer leurs projets, à élaborer leurs recettes, et à trouver leur place dans un écosystème porteur," a-t-il encore expliqué.

À travers cette mobilisation, le Maroc ne se contente plus d'être un simple hôte d'événements internationaux, mais devient acteur central, capitalisant sur ses richesses culturelles, sa jeunesse entrepreneuriale et l'ambition de toute une nation.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 3e édition du salon GITEX Africa Morocco a connu la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays.

Elle s'est démarquée par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.