Algérie: Ligue 2 amateur - Déplacements périlleux pour les leaders des deux poules, duels décisifs pour le maintien

ALGER — La 27e journée de Ligue 2 amateur de football, prévue vendredi et samedi (16h00), sera marquée par les déplacements périlleux des leaders des deux poules, à commencer par l'ES Ben Aknoun (Centre-Ouest), qui sera mis à rude épreuve, chez l'US Béchar Djedid, tout comme les co-leaders de la poule Centre-Est, l'USM El Harrach et le MB Rouissat, en appel chez l'IRB Ouargla et la JSD Jijel.

A quatre journées de la fin de la saison, l'ES Ben Aknoun (57 pts) se doit de revenir avec les trois points de la victoire lors de son déplacement à l'US Béchar Djedid (10e, 34 pts), pour tenir à distance son principal rival dans la course à l'accession, le RC Kouba (50 pts), qui effectuera un court déplacement du côté de l'Arbaâ, chez le RCA (12e, 31 pts), formation toujours menacée par la relégation et qui aura à coeur de l'emporter à domicile.

Distancée dans la course à l'accession, la JS El Biar (3e, 43 pts) accueillera pour sa part, le WA Mostaganem (6e, 37 pts) dans un duel de milieu de tableausans grande incidence dans cette dernière ligne droite de la compétition, tout comme l'opposition entre l'ESM Koléa (7e, 36 pts) et la JSM Tiaret (4e, 39 pts).

Dans la lutte pour le maintien, le GS Mascara et le SKAF Khemis Miliana, conjointement le 13e rang avec 29 pts, évolueront à domicile avec la ferme ambitionde s'imposer, respectivement, contre le CR Témouchent (8e, 35 pts) et le MCB Oued Sly (15e, 24 pts).

Egalement menacé par le spectre de la relégation, le MC Saida (11e, 32 pts) se déplacera, de son côté, chez l'ASM Oran (8e, 35 pts).

La dernière rencontre du groupe Centre-Ouest opposera le NA Hussein-Dey (5e, 38 pts) à la lanterne rouge le SC Mecheria (12 pts), club dont le sort est déjà scellé.

Groupe Centre-Est : El Harrach et Rouissat en appel à Ouargla et Jijel

Dans le groupe Centre-Est, dont les rencontres sont prévues samedi (16h00), les co-leaders l'USM El Harrach et le MB Rouissat, seront également à rude épreuve en évoluant loin de leurs bases. L'USM El Harrach se déplacera chez l'IRB Ouargla, premier relégable avec 28 points et sera obligé de l'emporter pour garder des chances de survie en Ligue 2, dans un match à huis clos, alors que le MB Rouissat se rendra à Jijel pour défier la JSD (4e, 38 pts).

Dans ce sprint final pour l'accession, le moindre faux pas sera interdit pour les deux co-leaders (USMH et MBR), qui luttent pour décrocher le seul ticket pour la Ligue 1 professionnelle, sachant que la Ligue nationale de football amateur (LNFA) n'a toujours pas statué sur le match en retard opposant les deux formations.

Dans la lutte pour le maintien, le NRB Teleghma (13e, 31 pts) et la JS Bordj Menaïel (12e, 33 pts) se livreront un duel à distance dans le but de s'éloigner de lazone rouge en affrontant, respectivement, le CA Batna (9e, 35 pts) et l'Olympique Magrane (15e, 19 pts).

La bataille risque d'être dure entre ces clubs lors des prochaines journées afin d'éviter d'accompagner l'US Souf et l'Olympique Magrane en Inter-régions la saison prochaine.

Autres confrontations à suivre lors de cette 27e journée, celle opposant l'US Chaouia (4e, 38 pts) au MO Constantine (7e, 36 pts), ou encore le déplacementl'USM Annaba (3e, 43 pts) chez l'AS Khroub (6e, 37 pts).

Les deux dernières rencontres de cette journée, mettront aux prises l'IB Khemis El Khechna (9e, 35 pts) à l'US Souf (16e, 11 pts) et le MSP Batna (9e, 35 pts)au HB Chelghoum Laid (7e, 36 pts).