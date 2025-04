Algérie: Investissement social - Sonatrach signe plusieurs conventions de financement et de parrainage

ALGER — Le Groupe Sonatrach a signé durant le mois d'avril en cours, plusieurs conventions de financement et de parrainage au niveau de plusieurs wilayas, dans le cadre de son programme d'investissement social, indique, jeudi, un communiqué du groupe.

A Tamanrasset, une convention a été signée le 16 avril en cours, portant financement d'équipements et de matériels médicaux au profit des structures sanitaires locales. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du wali de Tamanrasset, Boudraa Mohamed, de cadres relevant du département parrainage et investissement social et des autorités locales.

En date du 14 avril, le groupe pétro-gazier a conclu, au siège de la wilaya d'Illizi, un accord dans le domaine de l'investissement social, prévoyant le financement de l'acquisition d'équipements et de matériels médicaux au profit du secteur médical, et ce en présence du représentant du groupe, Ahcène Khaldi, et des autorités locales.

A Timimoune, le Groupe a signé, le 10 avril en cours, une convention de parrainage avec les autorités locales, en vertu de laquelle un financement sera alloué pour la dotation d'une école modèle en matériel informatique ainsi que pour l'acquisition de livres au profit de la bibliothèque de l'école.

Cette convention qui s'inscrit dans le cadre du soutien au secteur de l'éducation et du renforcement des moyens pédagogiques au profit des élèves, s'est déroulée sous la supervision du wali de Timimoune, et en présence des représentants de Sonatrach, et des autorités locales.

Aussi, des aides financières ont été octroyées par le groupe Sonatrach et ses différentes filiales, au profit des wilayas de Timimoune, Illizi, Djanet, et Tamanrasset, à travers des conventions de sponsoring destinées au soutien des clubs sportifs locaux.

En tout, plus de 64 conventions ont été signées dans le cadre de ces initiatives, ce qui reflète l'engagement du groupe à encourager le sport local, et son attachement à ériger l'activité sportive en un levier essentiel du développement sociétal.

Ces conventions reflètent également "l'attachement constant du groupe à s'acquitter de son rôle en tant que partenaire essentiel dans le soutien du processus de développement durable, à travers des initiatives responsables visant à contribuer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens", ajoute le communiqué.

"Ces projets traduisent également l'engagement du Groupe à renforcer sa présence avec son environnement social, et à ancrer les valeurs de citoyenneté et d'entraide, à travers des projets concrets au service de la société et répondant à ses aspirations dans divers domaines", conclut le communiqué.