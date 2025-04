Algérie: Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 - Le pays réalise des 'progrès importants' en matière d'indicateurs de santé

TIARET — L'Algérie a réalisé des "progrès importants" dans les indicateurs de santé dans le cadre de la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030, fixés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré, mercredi à Tiaret, le directeur de la population au ministère de la Santé, Omar Ouali.

M Ouali a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge du lancement, aux côtés du représentant de l'OMS en Algérie, Fanuel Habimana, des quatrièmes ateliers régionaux sur les ODD dans le secteur de la santé, que "l'Algérie est en avance par rapport à de nombreux pays dans la réalisation des 13 cibles définies dans le cadre du troisième objectif de la stratégie mondiale de développement durable, notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle et néonatale".

Sur la base des statistiques de 2019, l'Algérie a enregistré 48,5 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes, visant à atteindre un taux inférieur à 20 décès d'ici 2030, alors que la moyenne mondiale est de 70 décès. En ce qui concerne les décès néonataux , le pays a enregistré 22 décès pour 100.000 naissances vivantes, et les efforts sont en cours pour progresser dans d'autres domaines afin de respecter les échéances.

De son côté, le représentant de l'OMS en Algérie, Fanuel Habimana, a salué les réalisations en déclarant : "Un rapport des Nations Unies sur la stratégie mondiale de développement durable dans le domaine de la santé, publié en 2024, montre que l'indice de l'Algérie est le plus élevé parmi les pays africains, ce qui est encourageant pour atteindre les objectifs sanitaires fixés d'ici 2030".

Il a souligné que l'objectif de ces ateliers est d'identifier des actions locales cohérentes avec les objectifs nationaux et mondiaux, et de renforcer la dynamique de planification et les capacités à travers une approche participative multisectorielle.

Ces ateliers de deux jours rassemblent des directeurs de la santé, des directeurs d'hôpitaux et des responsables des établissements de santé de proximité issus de huit wilayas des Hauts Plateaux : Tissemsilt, Saïda, El Bayadh, Tiaret, Naâma, Laghouat, Djelfa et M'sila. L'objectif est de mieux comprendre les ODD dans leur volet sanitaire et de définir une stratégie locale pour chaque wilaya en fonction de ses spécificités, a-t-on expliqué.