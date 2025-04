Algérie: Journée du Savoir - Hommage aux mérites de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, activités variées à l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, mercredi, la Journée du Savoir, correspondant au 16 avril de chaque année, en rendant hommage aux mérites de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis et à ses efforts pour l'élévation de la nation algérienne, à travers l'organisation d'activités scientifiques, artistiques et sportives diverses.

A Oran, le wali Samir Chibani a présidé une cérémonie organisée par la direction de l'éducation à la salle Es-Saâada, en présence d'un grand nombre d'élèves et d'enseignants. La cérémonie a été marquée par des représentations théâtrales et artistiques, des récitals de poèmes et des conférences retraçant la vie et l'oeuvre du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, mettant en lumière son rôle dans l'éveil du nationalisme pour faire face aux tentatives du colonisateur français d'effacement de l'identité nationale et ses composantes.

Dans son allocution, le wali a souligné l'importance pour les jeunes générations de s'inspirer du parcours de ce pionnier de la réforme en Algérie, ainsi que de ses compagnons de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens, tels que El Bachir El Ibrahimi et Larbi Tebessi, en insistant sur la nécessité de préserver l'esprit patriotique et faire preuve de responsabilité envers la patrie.

Les établissements universitaires de la wilaya ont également organisé plusieurs événements mettant en lumière les qualités du réformateur Ibn Badis, à travers des conférences et activités soulignant l'importance du savoir dans la vie individuelle et collective.

A Aïn Temouchent, la maison de la culture Aïssa-Messaoudi a accueilli une série d'activités avec la participation de plusieurs secteurs, sous la supervision du wali Mabrouk Ouled Abdennebi. Des expositions ont été organisées, incluant des innovations scientifiques, des travaux manuels artistiques réalisés par des élèves et des créations de stagiaires de la formation professionnelle.

A Mascara, les festivités, coordonnées par les directions de l'éducation, de la culture, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports et de l'action sociale, ont été marquées par des expositions artistiques, des hommages aux élèves lauréats de concours culturels, intellectuels, créatifs et sportifs, sous la supervision du wali Fouad Aïssi.

A Saïda, le programme élaboré par la direction de l'éducation a inclus des conférences, la projection de documentaires dans les établissements scolaires, des ateliers scientifiques, culturels et artistiques, ainsi que des concours culturels sur la vie et les réalisations de Ibn Badis, ainsi que des expositions des travaux littéraires, scientifiques et artistiques des élèves.

A Sidi Bel Abbes, les autorités ont baptisé la bibliothèque centrale de la capitale de wilaya au nom du cheikh Mansouri Abderrezak, en plus d'une exposition à l'université Djillali-Liabes, organisée par les clubs scientifiques et présentant des prototypes innovants, des projets de startups de l'incubateur universitaire, la Maison de l'Intelligence Artificielle, le FabLab et le Centre d'appui à l'entrepreneuriat.

A Relizane, la journée a été marquée par des hommages au pionnier de la renaissance intellectuelle algérienne, à travers des expositions et activités scientifiques et artistiques dans les établissements scolaires.

Le wali Kamel Berkane a présidé l'ouverture d'une exposition des innovations scientifiques des élèves à la maison de la culture M'hamed-Issiakhem, en compagnie des autorités civiles, militaires et éducatives. Des élèves brillants en mémorisation du Coran, en concours intellectuels et sportifs, ainsi que les trois lauréats nationaux en calcul mental, ont été honorés.

A El Bayadh, les autorités locales ont supervisé les activités organiséespar la direction de l'éducation à la maison de la culture Mohamed-Belkheir. Le programme comprenait des spectacles éducatifs et culturels variés, des représentations théâtrales, des chants patriotiques, ainsi que la remise de prix aux gagnants des concours éducatifs, culturels et sportifs à l'échelle locale et nationale.

A Tiaret, la célébration s'est déroulée au niveau du collège Bakir-Benhammad en présence des autorités locales. Des élèves distingués dans divers concours intellectuels et compétitions sportives ont été récompensés. Des expositions de livres des membres de l'Association des Oulémas Musulmans Algériens, ainsi que des oeuvres d'art plastique réalisées par des élèves ont été présentées.

Un spectacle théâtral intitulé "Le voyage du défi" a également été présenté à la maison de la culture Ali-Mâachi, sous l'égide de la Direction de la culture.

Enfin, à Tissemsilt, la maison de la culture Mouloud Kacem-Naït Belkacem a accueilli des expositions de peinture, de calligraphie et d'ornementation, ainsi que les réalisations littéraires et scientifiques des clubs environnementaux scolaires. Des représentations théâtrales, des chants d'élèves, ainsi que des remises de prix aux lauréats de divers concours intellectuels, littéraires et sportifs ont également été au programme.