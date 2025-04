Algérie: Le pays triomphante mise sur une société civile responsable et efficace, aux côtés des institutions de l'Etat

CONSTANTINE — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a souligné, mercredi à Constantine, que l'Algérie triomphante "mise sur une société civile responsable et efficace, aux côtés des institutions de l'Etat, et qui défend les constantes de la nation et contribue à tracer les contours de l'avenir".

S'exprimant devant plus de 1.500 acteurs associatifs venus de plusieurs wilayas de l'Est du pays, lors de la séance inaugurale d'une rencontre régionale dédiée à la société civile, organisée dans la grande salle de spectacles Ahmed Bey, à l'occasion de la célébration de la "Youm El Ilm" (16 avril), et placée sous le thème "la société civile, de la lutte de libération à l'Algérie triomphante", Mme Hamlaoui a souligné que la société civile "ne se substitue pas aux institutions officielles, mais constitue un partenaire fondamental dans l'édification nationale, et une véritable passerelle entre l'Etat et la société".

Considérant que "le moment était venu, pour les associations, d'assumer pleinement leur responsabilité historique dans la sensibilisation et la défense de l'unité nationale, tout en tâchant de relever les défis contemporains", elle a précisé que l'Observatoire national de la société civile "s'emploie activement à ancrer la culture du bénévolat et à promouvoir le sens civique chez les citoyens, notamment les jeunes".

Mme Hamlaoui a également mis en exergue "l'importance d'un engagement féminin affirmé dans le champ associatif", ajoutant que le souhait de l'ONSC est de "voir des algériennes pionnières dans tous les espaces, porteuses du message national et pleinement investies dans le développement local", avant d'ajouter, également, que cette dynamique "s'inscrit dans une vision globale visant à concrétiser la justice sociale et territoriale".

A noter que cette rencontre régionale a vu une participation marquée d'associations issues des wilayas de Constantine, Guelma, Mila, Oum El Bouaghi et Sétif.

L'événement a été entrecoupé de débats consacrés à la formulation de propositions concrètes pour renforcer la coopération entre la société civile et les autorités locales au service du développement territorial.

La rencontre a également été ponctué par des hommages à des Moudjahidine et à des femmes influentes, dans une atmosphère conjuguant mémoire libératrice et ambition de progrès.

Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations lancées par l'ONSC conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre la société civile dans les meilleures conditions pour assumer ses rôles vitaux avec efficacité et professionnalisme.