Algérie: Journée du Savoir - Colloque international à Alger sur l'IA et son impact en pédagogie

ALGER — Un Colloque international sur les outils de l'intelligence artificielle (IA) et leur impact en pédagogie, organisé à l'occasion de la Journée du Savoir (16 avril) par le Haut conseil de langue arabe (HCLA) en partenariat avec le laboratoire des pratiques langagières en Algérie (LPLA) et le Centre arabe pour les services éducatifs au Canada, a débuté mercredi à Alger, avec la participation d'enseignants et de chercheurs algériens et étrangers.

Le président du Haut conseil de langue arabe, Salah Belaid a affirmé dans une allocution d'ouverture, que ce Colloque s'inscrivait dans "la continuité de la collaboration entre institutions scientifiques qui se sont engagées à repenser les problématiques liées à l'éducation et à l'enseignement à la lumière des exigences contemporaines".

Le Colloque vise à "exploiter les potentialités qu'offre l'IA dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, à travers la numérisation de l'école, dans le but d'assurer la qualité de l'acte pédagogique sur une base éducative porteuse de compétences, enrichie d'outils en adéquation avec notre langue, nos coutumes, nos référents culturels et religieux", a-t-il soutenu.

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, il faudra investir dans l'IA au sein du système éducatif, estimant qu'il s'agit là d'un levier stratégique "pour relever les défis liés à l'apprentissage et à l'enseignement et pour oeuvrer à la réalisation du développement durable".

Il a également plaidé pour la mise en place de "politiques publiques en faveur d'un enseignement soutenu et enrichi par les technologies de l'IA", précisant que cette technologie "connaît une évolution fulgurante et tend à s'intégrer pleinement aux processus pédagogiques dans les écoles, les universités et les centres de recherche, tout en s'adaptant, de surcroît, aux différents aspects de la vie quotidienne".

De son côté, la présidente de ce Colloque, Ouardia Galleze a précisé que cette rencontre vise à "mettre en lumière l'importance de l'IA dans la pédagogie, discuter des opportunités et des défis liés à l'utilisation des outils de cette technologie dans le domaine de l'éducation", et "favoriser l'échange d'expériences et la création de réseaux de coopération entre enseignants et chercheurs algériens et étrangers, dans le but d'améliorer l'usage des outils d'IA en matière d'enseignement".

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Education nationale, Noureddine Ghemrani a mis en avant les efforts du ministère en matière d'intégration des outils de l'IA dans le système éducatif en vue de bâtir "une école de qualité", affirmant que "les systèmes et outils d'IA permettent d'identifier les points forts et faibles des élèves, ce qui permet d'adapter le contenu pédagogique et les plans d'études à leur niveau".

Grâce aux outils d'intelligence artificielle, ajoute-t-il, "nous avons commencé à utiliser dans le processus pédagogique des applications et des robots conversationnels intelligents qui offrent un soutien immédiat aux élèves et répondent à toutes les questions pendant les cours et lors de l'auto-apprentissage, notamment à distance".

Cette rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs communications portant sur divers thèmes dont notamment l'utilisation de l'IA et l'enseignement de la langue arabe, ainsi que la transition de la pédagogie traditionnelle vers la pédagogie numérique en Algérie, avec la participation de chercheurs et d'experts d'Algérie, du Canada, de Tunisie, d'Egypte et du Koweït.