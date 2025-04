Tunisie: La pièce 'Bakaya Ahlem' retenue pour le Festival international du monodrame au pays

EL-OUED — La pièce de théâtre "Bakaya Ahlem" (Bribes de rêves) de l'Association "Essitar" de la wilaya d'El-Oued a été retenue pour participer à la 2ème édition du Festival international du monodrame, prévu du 8 au 11 mai prochain en Tunisie, a-t-on appris mercredi auprès de cette association culturelle du 4e art.

La pièce a été sélectionnée après avoir rempli les critères et conditions du concours de la production artistique, en plus de la qualité de son texte et de son niveau artistique, a expliqué son producteur et metteur en scène, Ahmed Nabil Messai.

Cette production artistique sera en compétition parmi sept (7) monodrames retenus parmi de nombreuses oeuvres proposées par des pays arabes, maghrébins et européens et ayant été déjà été primées à échelle arabe et internationale, a-t-il précisé.

D'une durée de 45 mn, "Bakaya Ahlem" traite de la principale question de la Nation arabe et islamique, en l'occurrence la cause palestinienne et ses répercussions sur la scène régionale et internationale.

A travers cette oeuvre, le réalisateur aborde les positions des pays arabes et musulmans et décrit les images de destruction, de la mort et de génocide dans la bande de Ghaza, ainsi que la politique sioniste de déportation et de désarmement et le soutien de pays occidentaux à l'occupation sioniste inique.

La pièce est adaptée du texte de Abbes El-Harbi, interprétée par Chourouk Khaled et mise en scène par Ahmed Nabil Messai.

Le programme du Festival international du monodrame, organisé par le ministère tunisien des Affaires culturelles, prévoit également diverses activités, dont des récitals poétiques, des communications académiques et des ateliers de formation.